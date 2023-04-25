В Тюмени прекращены поиски пропавшей 16-летней девочки

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области четвертые сутки продолжаются происки пропавшего 33-летнего Дениса Нурмухаметова. Тюменец перестал выходить на связь с родными 21 апреля. Обстоятельства пропажи Дениса Нурмухаметова неизвестны, в ориентировке лишь указано то, что поиски ведутся в лесном массиве рядом с Тобольском.