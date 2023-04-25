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В Тюмени прекращены поиски пропавшей 16-летней девочки

25 апреля 2023, 05:09
Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"

В Тюмени нашли пропавшую 22 апреля девочку-подростка

В Тюменской области завершены поиски 16-летней Сивинчь Абидовой, пропавшей 22 апреля. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» сегодня утром.
Сюжет
Тюмень

По словам волонтеров ПО, школьница найдена и с ней все в порядке. Где два дня находился ребенок — информации нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области четвертые сутки продолжаются происки пропавшего 33-летнего Дениса Нурмухаметова. Тюменец перестал выходить на связь с родными 21 апреля. Обстоятельства пропажи Дениса Нурмухаметова неизвестны, в ориентировке лишь указано то, что поиски ведутся в лесном массиве рядом с Тобольском.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поиск#Поиск человека#Пропавшие#Поиски пропавших#Тюмень#Дети#Тюменская область
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