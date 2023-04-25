В Тюмени прекращены поиски пропавшей 16-летней девочки

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
По словам волонтеров ПО, школьница найдена и с ней все в порядке. Где два дня находился ребенок — информации нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области четвертые сутки продолжаются происки пропавшего 33-летнего Дениса Нурмухаметова. Тюменец перестал выходить на связь с родными 21 апреля. Обстоятельства пропажи Дениса Нурмухаметова неизвестны, в ориентировке лишь указано то, что поиски ведутся в лесном массиве рядом с Тобольском.