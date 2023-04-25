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В Тюмени летом перезахоронят останки мецената Андрея Текутьева

25 апреля 2023, 06:27
Фото: ЧС Тюмень

Останки тюменского градоначальника Андрея Текутьева перезахоронят летом 2023 года

В Тюмени этим летом перезахоронят бывшего главу города, купца Андрея Текутьева. Его останки разместят в усыпальнце на территории Спасской церкви. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
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Тюмень

«В ходе реставрации Спасской церкви мы немножко изменили проект. Теперь в подвале северного придела будет усыпальница. Она уже изготовлена. И этим летом по всем православным обычаям останки семьи Текутьевых будут захоронены. И это будет местом для посещения туристов, для ознакомления с историей нашего города», — отметил Александр Моор.

Менеценат, миллионер Андрей Иванович Текутьев занимал должность городского головы Тюмени с 1899 по 1911 год. 21 июля 1906 года Текутьев был награжден званием «Почетный гражданин Тюмени» за благотворительную деятельность.

Андрей Текутьев являлся членом комитета по обеспечению продовольствием нуждающихся жителей города, был председателем комитета городского Владимирского сиропитательного заведения, финансировал облагораживание улиц Тюмени и укрепление набережной Туры.

Благодаря его работе была запущена через Тюмень Транссибирская железная дорога.

Скончался меценат в 1916 году. Тремя годами ранее умерла его супруга. Они были похоронены на погосте Спасской церкви. Позже их останки перенесли в склеп, расположенных в здании самой церкви. Это захоронение обнаружили рабочие в ходе проведения работ по реставрации Спасской церкви в 2020 году.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Спасская церковь#Тюменцы#Церковь#Тюменская область#Александр Моор
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