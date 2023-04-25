В Тюмени летом перезахоронят останки мецената Андрея Текутьева

«В ходе реставрации Спасской церкви мы немножко изменили проект. Теперь в подвале северного придела будет усыпальница. Она уже изготовлена. И этим летом по всем православным обычаям останки семьи Текутьевых будут захоронены. И это будет местом для посещения туристов, для ознакомления с историей нашего города», — отметил Александр Моор.