В центре Тюмени перекрыли улицу Республики и Челюскинцев. Здесь 8-балльные пробки

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Серьёзные заторы на Профсоюзной, Челюскинцев и Ленина. В центре Тюмени произошло 2 дорожных происшествия. Пробки в 2 км на 50 лет ВЛКСМ, здесь произошло авария.
Движение откроют ближе к 19:30. В вечерний час пик в городе произошло 5 дорожных аварий.
Сегодня утром на объездной дороге Тюмени возникла многокилометровая пробка. По словам очевидцев, движение у Червишевского кладбища регулировали сотрудники ДПС. Серьёзные заторы наблюдались и на Салаирском тракте при выезде из города.