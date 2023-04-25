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В центре Тюмени перекрыли улицу Республики и Челюскинцев. Здесь 8-балльные пробки

25 апреля 2023, 13:42
Фото: 1MI

В центре Тюмени 8-бальные заторы из-за перекрытия Республики и Челюскинцев

В центре города большие пробки из-за перекрытия улиц Республики, Челюскинцев и Чернышевского. По данным 2ГИС, к 18:10 они достигли 8 баллов.
Фото: 2ГИС

Серьёзные заторы на Профсоюзной, Челюскинцев и Ленина. В центре Тюмени произошло 2 дорожных происшествия. Пробки в 2 км на 50 лет ВЛКСМ, здесь произошло авария.

Движение откроют ближе к 19:30. В вечерний час пик в городе произошло 5 дорожных аварий. 

Сегодня утром на объездной дороге Тюмени возникла многокилометровая пробка. По словам очевидцев, движение у Червишевского кладбища регулировали сотрудники ДПС. Серьёзные заторы наблюдались и на Салаирском тракте при выезде из города.

Тюменцы массово едут на кладбища — дороги сковали 8-балльные пробки
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#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Дороги#Погода в Тюмени#Безопасность на дорогах
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