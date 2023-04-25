В парикмахерской с услугами интимного массажа незаконно продавали алкоголь

Примечательно, что компания, как сообщает источник «Нашего города» специализируется на оказании интимных услуг. Устройство организации также интересно, по документам это компания работающая в отрасли «предоставления косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты», но в каталоге студии стрижек и окрашиваний нет, зато есть множественные варианты эротического массажа.