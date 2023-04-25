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В парикмахерской с услугами интимного массажа незаконно продавали алкоголь

25 апреля 2023, 08:01

В Тюменской парикмахерской с услугами интимного массажа незаконно продавали алкоголь

Тюменские полицейские обратились в суд с иском на ООО «Студия 83». Компания зарегистрирована, как салон красоты, но оказывает услуги эротического массажа.
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Суд

В Арбитражный суд обратились сотрудники УМВД РФ по Тюмени, обнаружившие в ООО «Студия 83» факт оборота алкоголя без лицензии.

Примечательно, что компания, как сообщает источник «Нашего города» специализируется на оказании интимных услуг. Устройство организации также интересно, по документам это компания работающая в отрасли «предоставления косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты», но в каталоге студии стрижек и окрашиваний нет, зато есть множественные варианты эротического массажа.

«Мы все понимаем, что это др***льня. Там оказывают услуги очень интимного массажа. Есть вопросы к законности этой деятельности. Странно, что там только алкоголь. без лицензии нашли», — сообщает наш источник.

Директор необычной организации — Антон Ваганов. В 2019 году «Студия 83» обратилась в суд с иском к департаменту потребительского рынка Тюменской области с жалобой на отказ в выдаче лицензии на продажу алкоголя. В иске было отказано.

На 36,5% заведение принадлежит Таисии Поповой, которая владеет «Студиями» с различными номерами, расположенных в Новосибирске, Симферополе и Перми. Все копании имеют аналогичную со «Студией 83» отрасль работы.

Доход тюменской «Студии» за 2021 год составил 23,8 миллиона рублей, расходы — 22,2 миллиона. За 2022 года чистая прибыль равнялась 2,1 миллиона рублей, как и чистые активы.

Тюменский юрист Роман Матвеев уверен, что даже «эротический массаж» подходит под статью об оказании интимных услуг.

«А деятельность салона вовсе можно подвести к статье 241 УК РФ — организация занятия проституцией», — уверен Матвеев.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что на самом деле происходит в тюменских «спа-салонах» для мужчин. После посещения подобного салона, клиент может долго вспоминать массажиста, собираясь на прием к венерологу.

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