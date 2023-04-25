Тюменцы удаляют аккуанты на Госуслугах, перекрывают улицу Ленина, интимный массаж

Для сравнения, год назад, в апреле 2022 года, число заявок на удаление учетной записи было менее 100. Желающих зарегистрироваться в портале снизилось почти в 1,5 раза до 3,6 тысяч в апреле. О причинах удаления учетных записей информации нет.