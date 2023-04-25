Тюменцы удаляют аккуанты на Госуслугах, перекрывают улицу Ленина, интимный массаж

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Тюменцы массово удаляют учетные записи на Госуслугах.
Для сравнения, год назад, в апреле 2022 года, число заявок на удаление учетной записи было менее 100. Желающих зарегистрироваться в портале снизилось почти в 1,5 раза до 3,6 тысяч в апреле. О причинах удаления учетных записей информации нет.
В Тюмени улицу Ленина до Красина перекроют на 4 месяца.
В Тюмени почти на четыре месяца закроют для проезда транспортных средств участок на улице Ленина — от Перекопской до Красина.
С 20 мая до 31 августа здесь будут проходить первый этап работ по реконструкции. Дорожники обновят инженерные коммуникации, дорожное покрытие, а также обустроят дорожки для велосипедистов.
Помимо участка Ленина от Перекопской до Красина для водителей будет закрыта автодорога от Ленина, 2.
Движение транспорта организуют в двустороннем режиме по Республике — от здания № 2/2 до пересечения с Семакова.
27 апреля будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах в центре города в связи с репетицией выпускного ТВВИКУ — в границе улиц Льва Толстого.
В парикмахерской с услугами интимного массажа незаконно продавали алкоголь.
УМВД обратились в суд с иском на организацию ООО «Студия 83». Это салон красоты, но оказывает услуги эротического массажа. Сотрудники полиции обнаружили в ООО «Студия 83» факт оборота алкоголя без лицензии.
Источники «Нашего города» отмечают, что компания специализируется на оказании интимных услуг. В каталоге студии стрижек и окрашиваний нет, зато есть множественные варианты эротического массажа.