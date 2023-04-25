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Тюменцы удаляют аккуанты на Госуслугах, перекрывают улицу Ленина, интимный массаж

25 апреля 2023, 17:18
Фото: 1MI

Перекрывают улицу Ленина, интимный массаж, тюменцы удаляют аккуанты на Госуслугах

Тюменцы начали массово удалять свои учетные записи на портале Госуслуг. В марте было подано только 124 заявления, за первые две декады апреля — 243.

Тюменцы массово удаляют учетные записи на Госуслугах.

Для сравнения, год назад, в апреле 2022 года, число заявок на удаление учетной записи было менее 100. Желающих зарегистрироваться в портале снизилось почти в 1,5 раза до 3,6 тысяч в апреле. О причинах удаления учетных записей информации нет.

В Тюмени улицу Ленина до Красина перекроют на 4 месяца.

В Тюмени почти на четыре месяца закроют для проезда транспортных средств участок на улице Ленина — от Перекопской до Красина.

С 20 мая до 31 августа здесь будут проходить первый этап работ по реконструкции. Дорожники обновят инженерные коммуникации, дорожное покрытие, а также обустроят дорожки для велосипедистов.

Помимо участка Ленина от Перекопской до Красина для водителей будет закрыта автодорога от Ленина, 2.

Движение транспорта организуют в двустороннем режиме по Республике — от здания № 2/2 до пересечения с Семакова.

27 апреля будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах в центре города в связи с репетицией выпускного ТВВИКУ — в границе улиц Льва Толстого.

В парикмахерской с услугами интимного массажа незаконно продавали алкоголь.

УМВД обратились в суд с иском на организацию ООО «Студия 83». Это салон красоты, но оказывает услуги эротического массажа. Сотрудники полиции обнаружили в ООО «Студия 83» факт оборота алкоголя без лицензии.

Источники «Нашего города» отмечают, что компания специализируется на оказании интимных услуг. В каталоге студии стрижек и окрашиваний нет, зато есть множественные варианты эротического массажа.

В парикмахерской с услугами интимного массажа незаконно продавали алкоголь
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Водители
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