Тюменцы массово едут на кладбища — дороги сковали 8-балльные пробки

По данным 2 ГИС, наблюдаются серьезные затруднения движения на выезде из города, в сторону городских кладбищ. В пробке стоят водители на улице Запольной. На Червишевском тракте пробка начинается от улицы Молодежной и длится до Престольной. По словам очевидцев, движение у Червишевского кладбища регулируют сотрудники ДПС.