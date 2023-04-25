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Тюменцы массово едут на кладбища — дороги сковали 8-балльные пробки

25 апреля 2023, 04:14
Фото: 2 ГИС

В сторону тюменских кладбищ образовались километровые пробки

На тюменских дорогах сегодня с утра 8-балльные пробки. Из-за дорожных работы затруднено движение на путепроводе Мельникайте — от Федюнинского до Широтной, на Пермякова, 50 лет ВЛКСМ, Мориса Тореза.
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Тюмень

В километровой пробке стоят водители, решившие поехать по улице Федюнинского — затор растянулся от улицы Народной до Червишевского тракта. Здесь же уже произошло три дорожно-транспортных происшествия.

По данным 2 ГИС, наблюдаются серьезные затруднения движения на выезде из города, в сторону городских кладбищ. В пробке стоят водители на улице Запольной. На Червишевском тракте пробка начинается от улицы Молодежной и длится до Престольной. По словам очевидцев, движение у Червишевского кладбища регулируют сотрудники ДПС.

Также затор наблюдается на Салаирском тракте — в районе Верхеборского кладбища.

Ранее «Наш Город» писал, что 25 апреля, православные тюменцы отмечают Радоницу — день поминовения усопших, в который принято посещать кладбища и приводить в порядок могилы своих родных и близких.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Радоница#Родительские дни#Кладбище#Пробки#Дорожные пробки#Тюменская область#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Дороги
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