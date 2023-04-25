Тюменцы массово едут на кладбища — дороги сковали 8-балльные пробки

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В километровой пробке стоят водители, решившие поехать по улице Федюнинского — затор растянулся от улицы Народной до Червишевского тракта. Здесь же уже произошло три дорожно-транспортных происшествия.
По данным 2 ГИС, наблюдаются серьезные затруднения движения на выезде из города, в сторону городских кладбищ. В пробке стоят водители на улице Запольной. На Червишевском тракте пробка начинается от улицы Молодежной и длится до Престольной. По словам очевидцев, движение у Червишевского кладбища регулируют сотрудники ДПС.
Также затор наблюдается на Салаирском тракте — в районе Верхеборского кладбища.
Ранее «Наш Город» писал, что 25 апреля, православные тюменцы отмечают Радоницу — день поминовения усопших, в который принято посещать кладбища и приводить в порядок могилы своих родных и близких.