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Тюменский военный комиссариат разместил десятки вакансий для разведчиков и командиров

25 апреля 2023, 13:18
Фото: 1MI

Тюменским военным нужны десятки разведчиков, командиров и стрелков. Скрин

По данным сайта «Работа России» Военный комиссариат Тюменской области разместил 54 вакансии. На госслужбу требуются командиры отделений, стрелки, разведчики, водители.
Фото: Скрин Работа России

Начальникам радиостанций предлагают зарплату от 40 тысяч рублей. Командирам отделений 32 000. Имеются вакансии для административного персонала, фельдшера.

«Действовать скрытно, дерзко; смело и активно добывать разведывательные сведения в соответствии с поставленной перед ним задачей; проявлять находчивость, изобретательность», - сообщается в вакансии разведчика на сайте «Работа России».

Сегодня «Наш город» сообщал, что Военный комиссариат Тюменской области повысил на 10 тысяч рублей зарплату для контрактников до 205 тысяч в месяц.

В Тюменской области увеличили зарплату контрактникам до 205 тысяч рублей
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Военные#Александр Мязин
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