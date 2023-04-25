Тюменский военный комиссариат разместил десятки вакансий для разведчиков и командиров

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Начальникам радиостанций предлагают зарплату от 40 тысяч рублей. Командирам отделений 32 000. Имеются вакансии для административного персонала, фельдшера.
«Действовать скрытно, дерзко; смело и активно добывать разведывательные сведения в соответствии с поставленной перед ним задачей; проявлять находчивость, изобретательность», - сообщается в вакансии разведчика на сайте «Работа России».
Сегодня «Наш город» сообщал, что Военный комиссариат Тюменской области повысил на 10 тысяч рублей зарплату для контрактников до 205 тысяч в месяц.