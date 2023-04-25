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Тюменский рэпер OG BUDA выпустил новый альбом и собирает миллионы просмотров. Фото

25 апреля 2023, 16:14
Фото: ВК OG BUDA

На обложке изображена мама: тюменский рэпер OG BUDA выпустил новый альбом

Тюменский рэпер OG BUDA (Григорий Ляхов) выпустил новый альбом. 21 апреля он разместил в своей группе ВК новые песни, а на обложке альбома была его мама.

Изначально он побаивался предлагать ей поучаствовать в его творчестве, но в итоге фотосессия  прошла удачно. Сейчас на его канале в Youtube более 304 тысяч подписчиков. Некоторые клипы набирают по 8 млн просмотров.

Григорий Ляхов входит в творческие объединения Melon Music и RANDOM CREW.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы не могут вернуть деньги из-за несостоявшегося концерта Гуфа. Сообщается, что он все же выступит в Тюмени 25 мая.

Скандал: тюменцы не могут вернуть деньги после отмены концерта рэпера Гуфа
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Музыка#Работа#Александр Мязин
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