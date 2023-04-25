Тюменский рэпер OG BUDA выпустил новый альбом и собирает миллионы просмотров. Фото

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Изначально он побаивался предлагать ей поучаствовать в его творчестве, но в итоге фотосессия прошла удачно. Сейчас на его канале в Youtube более 304 тысяч подписчиков. Некоторые клипы набирают по 8 млн просмотров.
Григорий Ляхов входит в творческие объединения Melon Music и RANDOM CREW.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы не могут вернуть деньги из-за несостоявшегося концерта Гуфа. Сообщается, что он все же выступит в Тюмени 25 мая.