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Тюменский алкогольный завод «Бенат» получил прибыль после крупного убытка

25 апреля 2023, 12:53
Фото: 1MI

Алкогольное предприятие тюменских властей получило прибыль за 2022 год

Алкогольная компания тюменских властей «Бенат» сообщила о росте выручки и чистой прибыли (по итогам 2022 года она превысила 780 тысяч рублей).

По информации с сайта компании, выручка организации превысила 600 млн рублей. По данным СБИС, в 2021 году она составила только 414 млн. Тогда АО «Бенат» сообщил об убытке в 50 млн.

Стоит отметить, что организация занимает первое место в отрасли алкогольных заводов Тюменской области. Завод работает уже 28 лет, на нём трудятся больше 170 человек.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ближайшем будущее предприятие «Электрон» уедет из Тюмени в районе Велижанского тракта. Это было сделано для расширения производства завода. 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика
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