Тюменский алкогольный завод «Бенат» получил прибыль после крупного убытка

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
По информации с сайта компании, выручка организации превысила 600 млн рублей. По данным СБИС, в 2021 году она составила только 414 млн. Тогда АО «Бенат» сообщил об убытке в 50 млн.
Стоит отметить, что организация занимает первое место в отрасли алкогольных заводов Тюменской области. Завод работает уже 28 лет, на нём трудятся больше 170 человек.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ближайшем будущее предприятие «Электрон» уедет из Тюмени в районе Велижанского тракта. Это было сделано для расширения производства завода.