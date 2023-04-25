Тюменские сухарики и чипсы будут продавать в Китае и Турции

На данный момент в ассортименте завода — более сотни видов чипсов, хлебцев, сухариков. В месяц предприятие производит около 600 тонн снеков. Свою продукцию «Окейч» поставляет не только в магазины Тюменской области, но и в торговые точки других российских городов, а также в Армению, Узбекистан и Казахстан.