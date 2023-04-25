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Тюменские сухарики и чипсы будут продавать в Китае и Турции

25 апреля 2023, 08:28
Фото: ОКейч - Фабрика вкусной еды

Тюменский убыточный завод приглядывается к рынкам Турции и Китая

Тюменский завод по выпуску снеков «Окейч» намерен наладить экспорт своей продукции в Турцию и Китай. В настоящее время предприятие прорабатывает условия выхода на новые рынки.
Сюжет
Тюмень

На данный момент в ассортименте завода — более сотни видов чипсов, хлебцев, сухариков. В месяц предприятие производит около 600 тонн снеков. Свою продукцию «Окейч» поставляет не только в магазины Тюменской области, но и в торговые точки других российских городов, а также в Армению, Узбекистан и Казахстан.

Поддержку тюменскому заводу оказывает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в рамках проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», пишет Вслух.Ру.

По данным сервиса audit-it.ru, завод «Окейч», работающий в Тюменской области с 2019 года, терпит убытки. По итогам 2021 года выручка предприятия составила лишь 49,6 миллионов рублей, а убыток 21,8 миллионов рублей. Прибыль снизилась по сравнению с 2020 годом почти на 300%.

Учредителем завода является предприниматель Борис Корепанов, чей первый проект успешно реализуется на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Правда, там работает не завод по выпуску снеков, а компания «ТазСпецСервис», оказывающая услуги управляющей компании. Фабрика еды «Окейч» — первый инвестиционный опыт бизнесмена.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский завод «Электрон» перенесут с улицы Новаторов за черту города. Такое решение принято в связи с планируемой модернизацией предприятие и увеличением его производственных мощностей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Завод#Производство#Экспорт#Тюмень#Тюменская область#Турция
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