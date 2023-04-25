Тюменские сухарики и чипсы будут продавать в Китае и Турции

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
На данный момент в ассортименте завода — более сотни видов чипсов, хлебцев, сухариков. В месяц предприятие производит около 600 тонн снеков. Свою продукцию «Окейч» поставляет не только в магазины Тюменской области, но и в торговые точки других российских городов, а также в Армению, Узбекистан и Казахстан.
Поддержку тюменскому заводу оказывает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в рамках проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», пишет Вслух.Ру.
По данным сервиса audit-it.ru, завод «Окейч», работающий в Тюменской области с 2019 года, терпит убытки. По итогам 2021 года выручка предприятия составила лишь 49,6 миллионов рублей, а убыток 21,8 миллионов рублей. Прибыль снизилась по сравнению с 2020 годом почти на 300%.
Учредителем завода является предприниматель Борис Корепанов, чей первый проект успешно реализуется на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Правда, там работает не завод по выпуску снеков, а компания «ТазСпецСервис», оказывающая услуги управляющей компании. Фабрика еды «Окейч» — первый инвестиционный опыт бизнесмена.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский завод «Электрон» перенесут с улицы Новаторов за черту города. Такое решение принято в связи с планируемой модернизацией предприятие и увеличением его производственных мощностей.