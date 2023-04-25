Тобольская больница, где избили до полусмерти инвалида, выплатит 250 тыс компенсации

Санитар психиатрической больницы был осужден в феврале 2022 года. Ему назначили наказание в виде лишения свободы. Однако в июле того же года он скончался. В связи с чем производство по уголовному делу было прекращено, а возмещение вреда инвалиду взыскали с работодателя санитара, сообщили в прокуратуре Тюменской области.