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Тобольская больница, где избили до полусмерти инвалида, выплатит 250 тыс компенсации

25 апреля 2023, 07:40
Фото: 1MI

Тобольская больница выплатит компенсацию пациенту, которого избил санитар

Тобольская психиатрическая больница выплатит 250 тысяч рублей компенсации инвалиду II группы, которого избил санитар.
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Тюмень

Инцидент произошел осенью 202 года. В результате ЧП инвалид, проходивший лечение в медучреждении, получил значительные травмы — разрыв селезенки, переломы ребер и т. д.

Мужчина в течение семи месяцев находился в состоянии комы, после чего длительное время восстанавливал свое здоровье.

Санитар психиатрической больницы был осужден в феврале 2022 года. Ему назначили наказание в виде лишения свободы. Однако в июле того же года он скончался. В связи с чем производство по уголовному делу было прекращено, а возмещение вреда инвалиду взыскали с работодателя санитара, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе родительских прав лишили мать четверых детей. Суд установил что женщина не справляется со своими обязанностями и на пытается встать на путь исправления.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Избиения#Инвалиды#Травмы#Тюмень#Тобольск#Суд#Тюменская область
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