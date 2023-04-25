Тобольская больница, где избили до полусмерти инвалида, выплатит 250 тыс компенсации

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 08:05
Инцидент произошел осенью 202 года. В результате ЧП инвалид, проходивший лечение в медучреждении, получил значительные травмы — разрыв селезенки, переломы ребер и т. д.
Мужчина в течение семи месяцев находился в состоянии комы, после чего длительное время восстанавливал свое здоровье.
Санитар психиатрической больницы был осужден в феврале 2022 года. Ему назначили наказание в виде лишения свободы. Однако в июле того же года он скончался. В связи с чем производство по уголовному делу было прекращено, а возмещение вреда инвалиду взыскали с работодателя санитара, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе родительских прав лишили мать четверых детей. Суд установил что женщина не справляется со своими обязанностями и на пытается встать на путь исправления.