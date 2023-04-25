СУЭНКО благоустроит более 600 участков после зимних раскопок

Ликвидация аварий и ремонт на участках электро- и теплосетей, работы по технологическому присоединению – все это требует вскрытия грунта. На время проведения работ территорию огораживают, а после – восстанавливают благоустройство в зависимости от времени года. С 1 октября по 1 мая благоустройство восстанавливают во временном «зимнем» варианте, с 1 мая по 30 сентября – в постоянном «летнем». Между ними есть существенные отличия.