СУЭНКО благоустроит более 600 участков после зимних раскопок

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
Modified Сегодня, 02:45
Updated Сегодня, 02:45
Самое большое количество раскопок пришлось на Тюменскую область – 536. 370 провели специалисты Тюменских городских электрических сетей, в Тобольском филиале провели 87 земляных работ, в Южном (Ялуторовск и Заводоуковск) 34, в Ишимском 28.
Ликвидация аварий и ремонт на участках электро- и теплосетей, работы по технологическому присоединению – все это требует вскрытия грунта. На время проведения работ территорию огораживают, а после – восстанавливают благоустройство в зависимости от времени года. С 1 октября по 1 мая благоустройство восстанавливают во временном «зимнем» варианте, с 1 мая по 30 сентября – в постоянном «летнем». Между ними есть существенные отличия.
В зимнем варианте раскопки покрывают песком либо щебнем, без укладки асфальтового покрытия. В летнем – ремонтируемые участки благоустраивают капитально. Во дворовых территориях, проездах между кварталами, на проезжих частях и тротуарах зимние раскопки освобождают от временного грунта, края выравнивает спецтехника. Отсыпают песком, утрамбовывают, далее в несколько слоев укладывают щебень, на который кладут асфальтовое покрытие. На озелененных территориях рабочие отсыпают плодородный слой почвы и рассеивают газонную траву.
Сейчас на территориях Тюменской и Курганской областей устанавливается теплая погода, земля постепенно оттаивает, условия становятся все более подходящими, чтобы прокладывать асфальт на участках, где вскрывали грунт. СУЭНКО уведомила администрации городов и муниципальных районов, в которых проводились раскопки, о графике восстановления благоустройства.
Все 623 участка раскопок восстановят к 1 июня. Принимать работу будет совместная комиссия представителей администраций и энергетиков. В Тюмени совсем скоро энергетики восстановят благоустройство центральных и гостевых улиц столицы региона: до 1 мая участки на ул. Володарского, Комсомольской, Салтыкова-Щедрина, Котельщиков. С 1 по 10 мая благоустроят участки на ул. Госпаровская, Сургутская, Циолковского, Елизарова, Харьковская, Седова, 70 лет Октября. В срок до 7 мая благоустроят территории раскопок в заречной части города: на ул. Эрвье, Жданова, Березняковская, Шишкова, Таежная.