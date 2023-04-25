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Строители начали ремонт на улице Энергетиков в Тюмени, они обновят 1 км дороги. Фото

25 апреля 2023, 11:37
Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени начали ремонтировать дорогу на улице Энергетиков. Фото

В областной столице на улице Энергетиков начался ремонт. По данным паблика «Тюмень – наш дом», работы проходят на участке улиц Пермякова – Воровского.

Подрядчики отремонтируют покрытие площадью более 10 000 квадратных метров. На обочине дороги обновят дорожное полотно и бордюрный камень на уже существующих парковочных местах. Здесь же появится новая стоянка машин.

В настоящий момент на улице Энергетиков ведутся работы по подготовке земляного полотна. Далее сюда завезут щебень и приступят к укладке асфальта.

«Следующим этапом работ будет фрезерование верхнего слоя дорожного полотна протяженностью порядка 1 км. Также на участке улиц Пермякова – Воровского обустроят съезды в асфальтобетонном исполнении. Для обеспечения доступной среды там, где необходимо, будет выполнено понижение тротуаров до уровня проезжей части. Ремонтные работы на улице Энергетиков ведутся без перекрытия движения», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».

В этом году дорожники должны отремонтировать 4 тюменские улицы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице с 10 мая приступят к ремонту путепровода в районе Плеханово. Работы на ТКАД через Транссибирскую магистраль в районе улиц Интернациональной и Авторемонтной пройдут в шесть этапов. При этом дорожная организация планирует минимизировать негативные последствия. В ближайшее время начнётся демонтаж верхних слоёв дорожной одежды на внешней стороне ТКАД. На втором этапе отремонтируют середину трассы. По краям строители оставят место для проезда автомобилей. Третьим этапом выполнят реконструкцию участка левой полосы.

Пробок не будет? В Тюмени с 10 мая приступят к ремонту путепровода в районе Плеханово
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Безопасность на дорогах#Касается каждого
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