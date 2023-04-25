Строители начали ремонт на улице Энергетиков в Тюмени, они обновят 1 км дороги. Фото

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице с 10 мая приступят к ремонту путепровода в районе Плеханово. Работы на ТКАД через Транссибирскую магистраль в районе улиц Интернациональной и Авторемонтной пройдут в шесть этапов. При этом дорожная организация планирует минимизировать негативные последствия. В ближайшее время начнётся демонтаж верхних слоёв дорожной одежды на внешней стороне ТКАД. На втором этапе отремонтируют середину трассы. По краям строители оставят место для проезда автомобилей. Третьим этапом выполнят реконструкцию участка левой полосы.