«Росводоканал Тюмень» подключил еще один водовод незаметно для потребителей

До недавнего времени ввод в эксплуатацию новых коммуникаций требовал длительного ограничения водоснабжения. Не менее суток нужно было на то, чтобы опустошить действующую трубу, вырезать в ней технологическое отверстие, врезать туда задвижку и приварить новый водовод.