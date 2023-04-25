«Росводоканал Тюмень» подключил еще один водовод незаметно для потребителей

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:56
Новая сеть, диаметром 640 мм, выполненная из современных полимерных материалов, позволит повысить надежность водоснабжения в районе улиц Николая Чаплина, Марите Мельникайте, 30 лет Победы, Молодежная и прилегающих улиц частной застройки.
«Главная задача нового водопровода закольцевать имеющиеся коммуникации и обеспечить качественное и бесперебойное водоснабжение абонентов чистой водой. На время плановых ремонтных или аварийно-восстановительных мероприятий мы сможем переключить абонентов на резервную схему и выполнить все работы без ограничения водоснабжения», - рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
До недавнего времени ввод в эксплуатацию новых коммуникаций требовал длительного ограничения водоснабжения. Не менее суток нужно было на то, чтобы опустошить действующую трубу, вырезать в ней технологическое отверстие, врезать туда задвижку и приварить новый водовод.
Сейчас все работы проводят с помощью современного высокоточного оборудования под давлением и без отключения водоснабжения на сети.
«Вся врезка занимает около трех часов. Абоненты не замечают, что ведутся работы - давление в сети не меняется и ресурс поставляется бесперебойно», - отметил начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
С начала года специалистами «Росводоканал Тюмень» проведено 13 врезок под давлением, в том числе и на трубах большого диаметра. Напомним, тюменцы третьи в России осуществили врезку трубы диаметром 500 мм в трубу диаметром 1000 мм.