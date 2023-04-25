nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Изображение материала

«Росводоканал Тюмень» подключил еще один водовод незаметно для потребителей

25 апреля 2023, 03:54
Тюменский водоканал проводит работы по вводу в эксплуатацию нового водовода протяженностью более 1200 метров.

Новая сеть, диаметром 640 мм, выполненная из современных полимерных материалов, позволит повысить надежность водоснабжения в районе улиц Николая Чаплина, Марите Мельникайте, 30 лет Победы, Молодежная и прилегающих улиц частной застройки. 

«Главная задача нового водопровода закольцевать имеющиеся коммуникации и обеспечить качественное и бесперебойное водоснабжение абонентов чистой водой. На время плановых ремонтных или аварийно-восстановительных мероприятий мы сможем переключить абонентов на резервную схему и выполнить все работы без ограничения водоснабжения», - рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский. 

До недавнего времени ввод в эксплуатацию новых коммуникаций требовал длительного ограничения водоснабжения. Не менее суток нужно было на то, чтобы опустошить действующую трубу, вырезать в ней технологическое отверстие, врезать туда задвижку и приварить новый водовод. 

Сейчас все работы проводят с помощью современного высокоточного оборудования под давлением и без отключения водоснабжения на сети. 

«Вся врезка занимает около трех часов. Абоненты не замечают, что ведутся работы - давление в сети не меняется и ресурс поставляется бесперебойно», - отметил начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.

С начала года специалистами «Росводоканал Тюмень» проведено 13 врезок под давлением, в том числе и на трубах большого диаметра. Напомним, тюменцы третьи в России осуществили врезку трубы диаметром 500 мм в трубу диаметром 1000 мм. 

#Олеся Киреева
Подпишитесь
Пострадали 9 тюменцев: прокуратура проверит ДТП бензовоза и автобуса. Фото
Вчера, 19:00
Тюменцы массово удаляют учетные записи на Госулугах
Сегодня, 03:35
Новый главврач тюменской больницы Иван Попов завершит карьеру депутата после выборов
Сегодня, 03:53
Тюменским призывникам помогут в консультационном центре. Его открыли в Тюмени
Вчера, 12:42
«Календарь для аллергиков»: когда начнут цвести источники насморка и покраснений
Вчера, 12:00
В ЖК «Домашний» откроют фитнес-центр с бассейном олимпийского размера
Сегодня, 05:46