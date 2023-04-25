Российские ученые разработали инновационный препарат для лечения онкологии

Это позволяет избежать токсического влияния лекарства на весь организм и уменьшить побочные эффекты. Как рассказали онкологи изданию «Известия», новое лекарство представляет собой мягкую форму химиотерапии, которая может быть особенно полезна на том этапе болезни, когда другие методы лечения, такие как хирургия или лучевая терапия, уже не эффективны.