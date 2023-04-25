nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Российские ученые разработали инновационный препарат для лечения онкологии

25 апреля 2023, 09:37
Российские ученые предложили новый инновационный подход к лечению онкологических заболеваний. Они создали препарат на основе частиц платины, который может быть активирован синим цветом непосредственно в раковой опухоли.

Это позволяет избежать токсического влияния лекарства на весь организм и уменьшить побочные эффекты. Как рассказали онкологи изданию «Известия», новое лекарство представляет собой мягкую форму химиотерапии, которая может быть особенно полезна на том этапе болезни, когда другие методы лечения, такие как хирургия или лучевая терапия, уже не эффективны.

Создание этого нового препарата является важным прорывом в лечении онкологических заболеваний и может стать основой для развития новых методов лечения в будущем.

Подпишитесь
Пострадали 9 тюменцев: прокуратура проверит ДТП бензовоза и автобуса. Фото
Вчера, 19:00
Директора тюменской автошколы осудят за незаконную выдачу прав
Сегодня, 07:31
Экс-полицейский, подстреливший в лесу человека, подал уже вторую апелляцию
Сегодня, 08:48
Тюменским призывникам помогут в консультационном центре. Его открыли в Тюмени
Вчера, 12:42
Неожиданно. В парикмахерской с услугами интимного массажа незаконно продавали алкоголь
Сегодня, 08:01
В ЖК «Домашний» откроют фитнес-центр с бассейном олимпийского размера
Сегодня, 05:46