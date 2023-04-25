РЭО поддерживает проект о расширенной ответственности производителя

Согласно проекту, система расширенной ответственности производителя должна быть улучшена, чтобы достичь национальных целей по снижению захоронения отходов в 2 раза. Для этого предлагается перенести ответственность на производителей упаковки, ввести коэффициенты экологичности и увеличить нормативы утилизации упаковки до 100%, а также создать реестр товаропроизводителей и проверенных утилизаторов, пишет inkazan.ru.