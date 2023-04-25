РЭО поддерживает проект о расширенной ответственности производителя

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Его целью является усовершенствование механизма РОП, что позволит привлечь больше средств в отрасль по обращению с отходами, необходимых для создания недостающих мощностей по утилизации в объеме 17,6 млн тонн.
Согласно проекту, система расширенной ответственности производителя должна быть улучшена, чтобы достичь национальных целей по снижению захоронения отходов в 2 раза. Для этого предлагается перенести ответственность на производителей упаковки, ввести коэффициенты экологичности и увеличить нормативы утилизации упаковки до 100%, а также создать реестр товаропроизводителей и проверенных утилизаторов, пишет inkazan.ru.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отмечает, что при существующем администрировании сумма поступающего экосбора составляет всего 5,1 млрд рублей в год, этого недостаточно для создания мощностей по утилизации 17,6 млн тонн, необходимых для выполнения показателей в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла” к 2030 году.
Возведение недостающих мощностей позволит создать 19 тысяч новых рабочих мест и обеспечить дополнительные рабочие места в смежных отраслях, включая производство новых, более экологичных товаров и обработку отходов. Без совершенствования РОП возможен рост числа полигонов и незаконных свалок, а также рост тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов из-за низкого объема средств, уплаченных производителями в рамках экосбора.
Российский экологический оператор поддерживает проект и рассчитывает на запуск новой модели РОП с 1 января 2024 года.