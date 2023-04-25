Около Тюмени снова возник ландшафтный пожар на Велижанском тракте. Фото

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
На место инцидента прибыли две единицы спецтехники МЧС, спасатели ликвидируют возгорание сухой травы.
«Снова пожар на Велижанском. Пожар возник примерно в том же районе где и в прошлый раз, но теперь огонь движется параллельно тракту к светофору на 8 км», - сообщила в паблике «ЧС Тюмень» Виктория П.
18 апреля «Наш город» сообщал, что ландшафтный пожар на Велижанском тракте устроил 46-летний мужчина. Он обжигал металлические провода на поле.