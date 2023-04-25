Около Тюмени снова возник ландшафтный пожар на Велижанском тракте. Фото

Снова горит сухая трава на Велижанском тракте около Тюмени. Фото

Около Тюмени на Велижанском тракте снова возник ландшафтный пожар. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», он образовался примерно в том же месте, где был в прошлый раз.