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Около Тюмени снова возник ландшафтный пожар на Велижанском тракте. Фото

25 апреля 2023, 12:24
Фото: Скрин "ЧС Тюмень" Виктория П.

Снова горит сухая трава на Велижанском тракте около Тюмени. Фото

Около Тюмени на Велижанском тракте снова возник ландшафтный пожар. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», он образовался примерно в том же месте, где был в прошлый раз.

На место инцидента прибыли две единицы спецтехники МЧС, спасатели ликвидируют возгорание сухой травы.

«Снова пожар на Велижанском. Пожар возник примерно в том же районе где и в прошлый раз, но теперь огонь движется параллельно тракту к светофору на 8 км», - сообщила в паблике «ЧС Тюмень» Виктория П.

18 апреля «Наш город» сообщал, что ландшафтный пожар на Велижанском тракте устроил 46-летний мужчина. Он обжигал металлические провода на поле.

Ландшафтный пожар на Велижанском тракте. Пугающие фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар
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