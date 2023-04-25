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Новый главврач тюменской больницы Иван Попов завершит карьеру депутата после выборов

25 апреля 2023, 03:53
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Главврач тюменской областной больницы №1 Иван Попов покинет гордуму

Депутат Тюменской городской Думы Иван Попов покинет представительный орган местного самоуправления после сентябрьских выборов.
Сюжет
Тюмень

По данным источника, близкого к политической тусовке, Попов полностью сосредоточится на работу в Областной клинической больнице № 1. На минувшей неделе он был назначен на должность главного врача медицинского учреждения, пишет URA.RU

Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской областной Думы отчитались о своих доходах на 2022 год. Информацию в обобщенном виде опубликовали на сайте регионального парламента.

#Общество#Новости тюмени#Городская Дума#Депутаты#Выборы#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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