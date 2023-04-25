Новый главврач тюменской больницы Иван Попов завершит карьеру депутата после выборов

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:55
По данным источника, близкого к политической тусовке, Попов полностью сосредоточится на работу в Областной клинической больнице № 1. На минувшей неделе он был назначен на должность главного врача медицинского учреждения, пишет URA.RU
Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской областной Думы отчитались о своих доходах на 2022 год. Информацию в обобщенном виде опубликовали на сайте регионального парламента.