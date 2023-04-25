На тюменских дорогах проходят рейды ГИБДД, останавливают пьяных водителей. Фото

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
«Под утро в селе Омутинском автоинспекторы задержали 21-летнего селянина, пьяного и без водительского удостоверения. Показания алкотестера у него - 1,14 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Тюменец пояснил, что выпил пива, потом решил перегнать транспортное средство. На данный момент его машина находится на спецстоянке.
Ранее «Наш город» сообщил, что в областной столице большие пробки из-за перекрытия улиц Республики и Челюскинцев. Заторы составили 8 баллов.