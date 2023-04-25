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На тюменских дорогах проходят рейды ГИБДД, останавливают пьяных водителей. Фото

25 апреля 2023, 13:55
Фото: ГИБДД

ГИБДД проводит рейды на дорогах Тюменской области

Сотрудники ГИБДД проводят рейды в тюменских сёлах для выявления пьяных водителей. Зачастую автовладельцы не имеют водительских прав, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Под утро в селе Омутинском автоинспекторы задержали 21-летнего селянина, пьяного и без водительского удостоверения. Показания алкотестера у него - 1,14 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Тюменец пояснил, что выпил пива, потом решил перегнать транспортное средство. На данный момент его машина находится на спецстоянке.

Ранее «Наш город» сообщил, что в областной столице большие пробки из-за перекрытия улиц Республики и Челюскинцев. Заторы составили 8 баллов.

 

В центре Тюмени перекрыли улицу Республики и Челюскинцев. Здесь 8-балльные пробки
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Дороги#Водители
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