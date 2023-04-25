Многодетную тюменку лишили родительских прав

В судебном заседании Алена О. просила предоставить ей возможность самой воспитывать своих детей, так как она всё осознала, обещала, что подобное больше не повторится. Также присутствовавшие на судебном заседании дети сообщили, что хотят жить с матерью, при условии, что она не будет больше употреблять алкоголь.