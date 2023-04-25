Многодетную тюменку лишили родительских прав

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Как указано в материалах дела, Алена О. является матерью-одиночкой четверых детей. Однако со своими родительскими обязанностями не справляется — не работает, часто устраивает в своей квартире гулянки, злоупотребляет спиртными напитками.
Женщина состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Уже не один раз лечилась от алкогольной зависимости, но нужного действия лечение не оказало.
В судебном заседании Алена О. просила предоставить ей возможность самой воспитывать своих детей, так как она всё осознала, обещала, что подобное больше не повторится. Также присутствовавшие на судебном заседании дети сообщили, что хотят жить с матерью, при условии, что она не будет больше употреблять алкоголь.
Однако суд принял решение лишить родительских прав многодетную мать, а также обязал выплатить алименты детям.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тобольска Елена Осинцева пытается вернуть опекунство над своей внучкой. В настоящее время женщине не позволяют даже видеться с ребенком.