Лето приходит на несколько дней в Тюмень

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
В утренние часы будет солнечно, температура воздуха составит + 13 градусов.
К вечеру тепло сохранится, ожидается + 21 градус.
Ночью столбики термометров покажут + 13 градусов, ветер ослабнет до 2 м/с. На следующий день похолодания пока не обещают.
Ранее «Наш город» писал, что эта неделя в Тюмени будет дождливой, особенно много осадков выпадет в пятницу и воскресенье. В эти дни прогнозируют также сильный ветер.