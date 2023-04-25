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Лето приходит на несколько дней в Тюмень

25 апреля 2023, 01:28
Фото: 1MI

Теплая погода до + 23 градусов ожидается сегодня в Тюмени

Резкое потепление до + 23 градусов ожидается сегодня днём Тюмени при западном ветре 4 — 6 м/с, сообщают синоптики.

В утренние часы будет солнечно, температура воздуха составит + 13 градусов.

К вечеру тепло сохранится, ожидается + 21 градус.

Ночью столбики термометров покажут + 13 градусов, ветер ослабнет до 2 м/с. На следующий день похолодания пока не обещают.

Ранее «Наш город» писал, что эта неделя в Тюмени будет дождливой, особенно много осадков выпадет в пятницу и воскресенье. В эти дни прогнозируют также сильный ветер.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Погода#Прогноз#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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