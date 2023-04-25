Как они выжили? Тюменцы смогут посмотреть на жизнь военных 14 мая

Ретропоезд «Эшелон Победы» приедет в Тюмень 14 мая 2023 года

К 78-й годовщине победы СвЖД запускает ретропоезда. «Эшелон Победы» из двух составов будет курсировать по Тюменской и Свердловской областям. Остановку экспозиция сделает на 50-ти станциях трех регионов России, сообщает пресс-служба РЖД.