Как они выжили? Тюменцы смогут посмотреть на жизнь военных 14 мая

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
К 78-й годовщине Победы СвЖД запускает ретропоезда. «Эшелон Победы» из двух составов будет курсировать по Тюменской и Свердловской областям. Остановку экспозиция сделает на 50-ти станциях трех регионов России.
«Эшелон Победы» – это демонстрация подвижного состава, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. В одном из вагонов будет сформирована стендовая музейная выставка «Дорога помогает победить», – рассказали в пресс-службе РЖД.
Там можно будет увидеть образцы исторической военной техники: от танка Т-34 до реактивной установки «Катюша». Также тюменцы смогут увидеть снимки фронтовиков. Возглавят шествие раритетные паровозы ЛВ-123, ЛВ-355 и Л-3111.