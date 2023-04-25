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Как они выжили? Тюменцы смогут посмотреть на жизнь военных 14 мая

25 апреля 2023, 11:20

Ретропоезд «Эшелон Победы» приедет в Тюмень 14 мая 2023 года

К 78-й годовщине победы СвЖД запускает ретропоезда. «Эшелон Победы» из двух составов будет курсировать по Тюменской и Свердловской областям. Остановку экспозиция сделает на 50-ти станциях трех регионов России, сообщает пресс-служба РЖД.

К 78-й годовщине Победы СвЖД запускает ретропоезда. «Эшелон Победы» из двух составов будет курсировать по Тюменской и Свердловской областям. Остановку экспозиция сделает на 50-ти станциях трех регионов России.

«Эшелон Победы» – это демонстрация подвижного состава, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. В одном из вагонов будет сформирована стендовая музейная выставка «Дорога помогает победить», – рассказали в пресс-службе РЖД.

Там можно будет увидеть образцы исторической военной техники: от танка Т-34 до реактивной установки «Катюша». Также тюменцы смогут увидеть снимки фронтовиков. Возглавят шествие раритетные паровозы ЛВ-123, ЛВ-355 и Л-3111.

 

#Поезд#Тюменцы#Новости тюмени#Олеся Киреева
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