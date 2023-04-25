Информация об эвакуации сотрудников администрации Тюмени оказалась фейком

Как сообщила «Нашему Городу» председатель комитета по связям с общественностью администрации города Гульнара Сидоркина, на сегодняшний день были запланированы учения. На данный момент они не состоялись. По предварительным данным, учения начнутся ближе к концу рабочего дня.