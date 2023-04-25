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Информация об эвакуации сотрудников администрации Тюмени оказалась фейком

25 апреля 2023, 12:02
Фото: Гульнара Сидоркина

Информация об эвакуации сотрудников тюменской администрации оказалась фейком

Информация об эвакуации сотрудников администрации Тюмени, распространенная сегодня в местных СМИ, оказалась фейком.

Как сообщила «Нашему Городу» председатель комитета по связям с общественностью администрации города Гульнара Сидоркина, на сегодняшний день были запланированы учения. На данный момент они не состоялись. По предварительным данным, учения начнутся ближе к концу рабочего дня.

«Мы сидим в здании и спокойно работаем», — подчеркнула Сидоркина.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце марта в Тюмени из-за рассылки сообщений на электронную почту о взрывоопасных предметах в школах и вузах был эвакуирован аграрный университет. Поступившая информация о заложенной в здании взрывчатке не подтвердилась.

 

#Общество#Новости тюмени#Минирование#Администрация Тюмени#Эвакуация#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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