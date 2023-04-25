Информация об эвакуации сотрудников администрации Тюмени оказалась фейком

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Как сообщила «Нашему Городу» председатель комитета по связям с общественностью администрации города Гульнара Сидоркина, на сегодняшний день были запланированы учения. На данный момент они не состоялись. По предварительным данным, учения начнутся ближе к концу рабочего дня.
«Мы сидим в здании и спокойно работаем», — подчеркнула Сидоркина.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце марта в Тюмени из-за рассылки сообщений на электронную почту о взрывоопасных предметах в школах и вузах был эвакуирован аграрный университет. Поступившая информация о заложенной в здании взрывчатке не подтвердилась.