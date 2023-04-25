В марте 2023 года Росстат представил доклад «Социально-экономическое положение России», в котором подвел результаты работы минувшего года. Согласно докладу, в 2022 году в областной столице Тюмени и в других населенных пунктах региона зарплата увеличилась на 10,3% и составила 61,3 тысячи рублей. При этом речь в данном случае идет о номинальной начисленной за месяц зарплате. Данные не учитывают информации по росту по автономным округам, уточняется в докладе