Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В марте 2023 года Росстат представил доклад «Социально-экономическое положение России», в котором подвел результаты работы минувшего года. Согласно докладу, в 2022 году в областной столице Тюмени и в других населенных пунктах региона зарплата увеличилась на 10,3% и составила 61,3 тысячи рублей. При этом речь в данном случае идет о номинальной начисленной за месяц зарплате. Данные не учитывают информации по росту по автономным округам, уточняется в докладе
Номинальная начисленная заработная плата рассчитывается методом деления общего фонда начисленной зарплаты сотрудников на количество сотрудников (среднюю по спискам) и на число месяцев в рассматриваемом периоде.
В то же время Росстат приводил другие данные — средняя заработная плата в Тюмени за период с января по ноябрь 2022 года составила 59,4 тысячи рублей. Как считают эксперты, такие статистические данные можно подвергнуть сомнениям. Экономист Константин Селянин подчеркивает, что иммеется в виду маленькая и неинформативная выборке
«Даже если так, то речь идет о госслужащих и крупных предприятиях. Методологических замечаний два. Первое: не охватывается круг работающих в малом и среднем бизнесе. Там картина другая: никто оклады не повышает, как на госслужбе. Второе: если посмотрите на зарплаты в бюджетных учреждениях, то увидите, что, условно говоря, санитарка получает копейки в больнице, а главврач — большие деньги. Принцип такой: кто-то ест капусту, кто-то — мясо, в среднем едят голубцы. Не получается такого, » — уточнил Селянин.
В Тюменьстате называют цифры конкретно по областному центру. Так, в Тюмени средняя зарплата в прошлом году превысила уровень в 76,1 тысячи рублей.
В конце 2022 года власти Тюменской области установили новый МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на 2023 год. Соответствующая информация была отражена в проекте регионального бюджета и представлена 1 ноября на рассмотрение областной думы. С 1 января 2023 года, после индексации на 18%, в Тюмени минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. До соответствующего значения запланировано повышение заработной платы ряда категорий работников бюджетной сферы.
Минимальный размер оплаты труда — величина, которая определяет целый ряд финансовых показателей, в числе которых:
Первого июня прошлого года в областной столице МРОТ был повышен до 15,2 тысячи рублей, предыдущее значение было на 1,4 тысячи рублей меньше. То есть за год в регионе МРОТ увеличился на 16,9%, тогда как инфляция в Тюмени за сентябрь, согласно данным Центробанка РФ, составляла 9,74%. Жители региона ожидают, что зарплаты вырастут вслед за МРОТ
Что касается другого важного показателя, прожиточного минимума, то в Тюменской области на душу населения в 2023 году он достигает 14,3 тысячи рублей, согласно постановлению регионального правительства, которое подписал губернатор Александр Моор. Согласно документу, в 2023 году в Тюмени ПМ составляет:
По сравнению с прошлым годом прожиточный минимум в региональном центре увеличился на более чем три процента.
Отмечается, что величина ПМ используется в рамках разработки областным соцпрограмм с целью оценки уровня жизни граждан и для формирования бюджетов.
«Индексируются и пенсии, не только выплаты, которые привязаны к МРОТ и прожиточному минимуму. Это и выплаты по уходу за ребенком, и так называемые детские выплаты», — объясняет экономист Селянин.
В начале текущего года президент России Владимир Путин дал правительству поручение повысить МРОТ, указав конкретный срок: индексация должна быть проведена до июля. Согласно распоряжению президента Владимира Путина, МРОТ необходимо повысить с опережением повышения инфляции и средней заработной платы за месяц. В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому МРОТ фиксируется на уровне 16 000 рублей. По результатам 2022 года в России инфляция составила двенадцать процентов.
В апреле 2023 года в Министерстве экономического развития РФ представили уточненный макропрогноз на текущий год, в соответствии с которым ожидания по инфляции улучшились. По данным ведомства, показатель составит 5,3%. Для сравнения: осенью 2022 года в прогнозе фигурировал показатель 5,5%.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что инфляция продолжит снижаться, и, перечисляя причины, выделил отсутствие индексации тарифов, а также высокие показатели урожая
«В прошлом году собрали хороший урожай и уже получаем позитивные оценки от Минсельхоза на этот год. Продолжают работать демпферы, которые защищают внутренний рынок от внешних колебаний цен», — подчеркнул Решетников.
В предыдущем прогнозе ведомство оценило инфляцию в России в 3,15% в 2023 году, а согласно прогнозам ЦБ РФ, она составит от 5 до 7%. Ряд экономистов заявляет о показателе в 6,2% — такие данные приводились в марте 2023 года.
Минэкономразвития РФ уже внесло в правительство согласованные с Минфином базовые параметры сценарных условий на период с 2023 по 2026 год, согласованные с Министерством финансово РФ. Прогноз остался прежним — 4%. Как отмечают в ведомстве, ослабление курса национальной валюты пока еще не отразилось на ценах. Вероятно, считают в Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция продемонстрирует во второй половине 2023 года ускорение, но умеренное. Своего минимума инфляция в годовом выражении может достичь весной или летом — за счет повышения эффекта базы, а далее начнет расти — к концу года показатель составит 5,3%.