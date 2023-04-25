Гриль, бассейн и пикник: «ПЯТЁРОЧКА» открывает дачный сезон

Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 29 мая 2023 года. Каждый гость, совершивший покупку на сумму от 450 рублей в одном чеке и зарегистрировавший его на сайте actions.5ka.ru, может принять участие в еженедельном розыгрыше приятных призов, среди которых наборы для пикника и барбекю, подвесные кресла-коконы, бассейны, грили, велосипеды и др. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.