Гриль, бассейн и пикник: «ПЯТЁРОЧКА» открывает дачный сезон

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 29 мая 2023 года. Каждый гость, совершивший покупку на сумму от 450 рублей в одном чеке и зарегистрировавший его на сайте actions.5ka.ru, может принять участие в еженедельном розыгрыше приятных призов, среди которых наборы для пикника и барбекю, подвесные кресла-коконы, бассейны, грили, велосипеды и др. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.
Кроме того, пользователи сервиса экспресс-доставки смогут испытать удачу: среди онлайн-покупателей еженедельно в рамках акции будет разыгрываться электросамокат.
Также в акции дополнительно предусмотрены призы за покупку товаров на любую сумму от партнеров, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте. Так гости торговой сети смогут принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше ценных призов от партнёров.
Помимо этого, «Пятёрочка» даёт всем друзьям возможность стать счастливыми обладателями крупной денежной суммы. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек, соответствующий условиям акции. По итогам одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.
Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.