nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Изображение материала

Готовьтесь к пробкам: на Ленина перекроют участок автодороги на три месяца. Схема

25 апреля 2023, 08:01
Фото: Тюмень. Администрация города.

На улице Ленина в Тюмени для транспорта закроют еще один участок на три месяца

В Тюмени почти на четыре месяца закроют для проезда транспортных средств участок на улице Ленина — от Перекопской до Красина.
Сюжет
Тюмень

С 20 мая до 31 августа здесь будут проходить первый этап работ по реконструкции. Дорожники обновят инженерные коммуникации, дорожное покрытие, а также обустроят дорожки для велосипедистов.

Помимо участка Ленина от Перекопской до Красина для водителей будет закрыта автодорога от Ленина, 2, до Перекопской.

На время проведения работ по реконструкции, движение организуют в двустороннем режиме по Республике — от здания № 2/2 до пересечения с Семакова.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня и 27 апреля будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах в центре города в связи с репетицией выпускного ТВВИКУ — в границе улиц Льва Толстого, 1 — Флотская — Полевая — Чернышевского — Камышинская — Герцена — Мориса Тореза — Республики — Максима Горького — площадь 400-летия Тюмени с 15.00 до 16.30 и границе улиц Максима Горького (от площади 400-летия Тюмени) — Республики — Челюскинцев — Камышинская — Чернышевского — Полевая — Флотская — Льва Толстого, 1 с 18.00 до 19.30.

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Перекрытие#Дороги#Улица Ленина#Реконструкция#Тюмень#Безопасность на дорогах#Водители#Тюменская область
Подпишитесь
Пострадали 9 тюменцев: прокуратура проверит ДТП бензовоза и автобуса. Фото
Вчера, 19:00
Директора тюменской автошколы осудят за незаконную выдачу прав
Сегодня, 07:31
Экс-полицейский, подстреливший в лесу человека, подал уже вторую апелляцию
Сегодня, 08:48
Тюменским призывникам помогут в консультационном центре. Его открыли в Тюмени
Вчера, 12:42
Неожиданно. В парикмахерской с услугами интимного массажа незаконно продавали алкоголь
Сегодня, 08:01
В ЖК «Домашний» откроют фитнес-центр с бассейном олимпийского размера
Сегодня, 05:46