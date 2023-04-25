Готовьтесь к пробкам: на Ленина перекроют участок автодороги на три месяца. Схема

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня и 27 апреля будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах в центре города в связи с репетицией выпускного ТВВИКУ — в границе улиц Льва Толстого, 1 — Флотская — Полевая — Чернышевского — Камышинская — Герцена — Мориса Тореза — Республики — Максима Горького — площадь 400-летия Тюмени с 15.00 до 16.30 и границе улиц Максима Горького (от площади 400-летия Тюмени) — Республики — Челюскинцев — Камышинская — Чернышевского — Полевая — Флотская — Льва Толстого, 1 с 18.00 до 19.30.