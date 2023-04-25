Глава региона предложил Узбекистану тюменский газ

Александр Моор предложил делегации Узбекистана посетить форум в Тюмени

Александр Моор пригласил официальную делегацию Узбекистана поучаствовать в промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.