Глава региона предложил Узбекистану тюменский газ

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Глава региона рассказал, что уверен в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве между Узбекистаном и Россией.
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»! Предлагаю сформировать официальную делегацию Республики Узбекистан и приглашаю принять участие в сентябре текущего года в промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени», — заявил губернатор.
Напомним, что Александр Моор совершил официальный визит в Узбекистан с делегацией, которая презентует на площадке третьей международной выставки «Иннопром. Центральная Азия» преимущества нефтегазового кластера.
Ранее «Наш город» писал, что Александр Моор поздравил ветерана ВОВ с юбилеем: пожилой женщине сегодня исполнилось 100 лет.