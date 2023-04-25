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Глава региона предложил Узбекистану тюменский газ

25 апреля 2023, 16:05
Фото: 1MI

Александр Моор предложил делегации Узбекистана посетить форум в Тюмени

Александр Моор пригласил официальную делегацию Узбекистана поучаствовать в промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона рассказал, что уверен в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве между Узбекистаном и Россией.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»! Предлагаю сформировать официальную делегацию Республики Узбекистан и приглашаю принять участие в сентябре текущего года в промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени», — заявил губернатор.

Напомним, что Александр Моор совершил официальный визит в Узбекистан с делегацией, которая презентует на площадке третьей международной выставки «Иннопром. Центральная Азия» преимущества нефтегазового кластера.

Ранее «Наш город» писал, что Александр Моор поздравил ветерана ВОВ с юбилеем: пожилой женщине сегодня исполнилось 100 лет.

 

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#Елена Чебоксарова#Александр Моор#Узбекистан#Тюменская область#Общество#Новости тюмени
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