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Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук получил награду от президента Путина

25 апреля 2023, 06:39
Фото: 1MI

Путин наградил главу администрации Тюмени Руслана Кухарука

Президент России Владимир Путин наградил главу администрации Тюмени Руслана Кухарука благодарственным письмом.
Сюжет
Тюмень

Награду от главы государства Руслан Кухарук получил «За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации». Церемония награждения состоялась накануне в Екатерининском зале Кремля.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе стало известно о том, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук вошел в состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте Российской Федерации. Он был включен в муниципальную часть Совета.

#Общество#Новости тюмени#Награды#Государственные награды#Благодарственное письмо#Тюмень#Руслан Кухарук#Тюменская область#Владимир Путин#Валентина Бурнашева
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