Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук получил награду от президента Путина

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Награду от главы государства Руслан Кухарук получил «За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации». Церемония награждения состоялась накануне в Екатерининском зале Кремля.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе стало известно о том, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук вошел в состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте Российской Федерации. Он был включен в муниципальную часть Совета.