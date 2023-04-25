nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Изображение материала

Экс-полицейский, подстреливший в лесу человека, подал уже вторую апелляцию

25 апреля 2023, 08:48
Фото: nashgorod.ru
Адвокат Павла Москвина - Сергей Замаруев

Тюменский экс-полицейский, осужденный за стрельбу в человека, снова подал апелляцию

В 8-й кассационный суд общей Юрисдикции подал аппеляцию Павел Москвин и его адвокат Сергей Замаруев. Они собираются отстаивать невиновность осужденного.
Сюжет
Суд

Ранее Тюменский районный суд признал Павла Москвина виновным по уголовному делу, бывший полицейский выехал в новотарманский лес, пристреливать новый карабин, но пристрелил мужчину, который искал там «закладку». Москвину назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

Но с решением суда сторона защиты была не согласна и попыталась обжаловать это решение в высшем тюменском суде. В апелляции было отказано. Теперь адвокат и обвиненный обратились в 8-й кассационный суд общей юрисдикции, чтобы доказать невиновность Москвина.

«Теперь суд может отправить дело на новое рассмотрение или снять вину с моего подзащитного полностью, если на то найдется веские причины. Мы уже подали все необходимые документы», — рассказал «Нашему городу» Сергей Замаруев.

Сторона защиты убеждена, что в травмах, полученных потерпевшим, виновато третье лицо.

«Эксперт-баллист пояснял, если пуля попадает в человека, то она проходит насвкозь или остается в теле. В нашем случае, у потерпевшего в больнице не была изъята пуля. Что касаемо выводов суда, которые отражены в приговоре, я полагаю, они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, которые были исследованы», — объяснил Замаруев.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что основная загвоздка в этом деле — снаряд карабина Москвина. В мозге потерпевшего обнаружили осколки, что может сигнализировать о том, что в оружии была дробь, а ружье обвиненного было снаряжено цельной пулей.

#Алиса Вернер#Суд#Апелляция#Павел Москвин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Жалоба#Тюменская область
Подпишитесь
Пострадали 9 тюменцев: прокуратура проверит ДТП бензовоза и автобуса. Фото
Вчера, 19:00
Директора тюменской автошколы осудят за незаконную выдачу прав
Сегодня, 07:31
Тюменским призывникам помогут в консультационном центре. Его открыли в Тюмени
Вчера, 12:42
Неожиданно. В парикмахерской с услугами интимного массажа незаконно продавали алкоголь
Сегодня, 08:01
В ЖК «Домашний» откроют фитнес-центр с бассейном олимпийского размера
Сегодня, 05:46