Экс-полицейский, подстреливший в лесу человека, подал уже вторую апелляцию

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что основная загвоздка в этом деле — снаряд карабина Москвина. В мозге потерпевшего обнаружили осколки, что может сигнализировать о том, что в оружии была дробь, а ружье обвиненного было снаряжено цельной пулей.