Экс-полицейский, подстреливший в лесу человека, подал уже вторую апелляцию

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Ранее Тюменский районный суд признал Павла Москвина виновным по уголовному делу, бывший полицейский выехал в новотарманский лес, пристреливать новый карабин, но пристрелил мужчину, который искал там «закладку». Москвину назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.
Но с решением суда сторона защиты была не согласна и попыталась обжаловать это решение в высшем тюменском суде. В апелляции было отказано. Теперь адвокат и обвиненный обратились в 8-й кассационный суд общей юрисдикции, чтобы доказать невиновность Москвина.
«Теперь суд может отправить дело на новое рассмотрение или снять вину с моего подзащитного полностью, если на то найдется веские причины. Мы уже подали все необходимые документы», — рассказал «Нашему городу» Сергей Замаруев.
Сторона защиты убеждена, что в травмах, полученных потерпевшим, виновато третье лицо.
«Эксперт-баллист пояснял, если пуля попадает в человека, то она проходит насвкозь или остается в теле. В нашем случае, у потерпевшего в больнице не была изъята пуля. Что касаемо выводов суда, которые отражены в приговоре, я полагаю, они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, которые были исследованы», — объяснил Замаруев.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что основная загвоздка в этом деле — снаряд карабина Москвина. В мозге потерпевшего обнаружили осколки, что может сигнализировать о том, что в оружии была дробь, а ружье обвиненного было снаряжено цельной пулей.