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Двое тюменцев попали в лонг-лист рейтинг Forbes 30 до 30 как известные и богатые люди

25 апреля 2023, 10:40
Фото: 1MI

Тюменцы попали в лонг-лист престижного рейтинга Forbes 30 до 30 как богатые люди

Сразу двое тюменцев пошли в лонг-лист рейтинга журнала Forbes 30 до 30. Ими стали Лев Зулькарнаев (ему 23 года) и Дарья Зотеева (Instasamka), ей исполнилось 22.

Лев Зулькарнаев родился в Тюмени. Он стал писать стихи и свои работы выкладывал на сайте «Стихи.ру». В 2018 году выпустил поэтический сборник «Четыре стены одинокого счастья». В прошлом году Зулькарнаев появился в полнометражном фильме.  Он исполнил главную роль в драмеди «Экспресс». 

Дарья Зотеева родилась в городе Тобольск в 2000 году. Известность пришла к ней в 2017 году, когда она начала снимать и выкладывать в сеть юмористические видеоролики — вайны. Сейчас она выпускает треки и клипы, которые набирают миллионы просмотров. В 2023 году у неё должен был состояться большой концертный тур по России, но он был отменён. Сообщалось, что за одно выступление она может получать до 5 млн рублей.

Ранее «Наш город» отмечал, что владелец тобольского завода «СИБУР» Леонид Михельсон занял 72 строчку рейтинга богатейших людей. Его состояние оценили в 21,6 млрд долларов.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Деньги#Экономика#Поиск человека
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