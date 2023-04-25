Двое тюменцев попали в лонг-лист рейтинг Forbes 30 до 30 как известные и богатые люди

Дарья Зотеева родилась в городе Тобольск в 2000 году. Известность пришла к ней в 2017 году, когда она начала снимать и выкладывать в сеть юмористические видеоролики — вайны. Сейчас она выпускает треки и клипы, которые набирают миллионы просмотров. В 2023 году у неё должен был состояться большой концертный тур по России, но он был отменён. Сообщалось, что за одно выступление она может получать до 5 млн рублей.