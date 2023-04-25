Депутаты рассмотрят кандидатуру Степана Загриняева для занесения в Книгу Почета

Степан Федорович Загриняев являлся с 1939 по 1943 годы председателем Тюменского горисполкома и лично занимался в годы Великой Отечественной войны размещением эвакуированных в наш город предприятий и граждан. Он родился в 1905 году в с. Муравлянка Горловского района Московской области в крестьянской семье. В девятилетнем возрасте остался сиротой. В 1930 году Степан Загриняев направлен в Волчихинский район Западно-Сибирского края заведующим финансовым отделом райисполкома. В 1938 году его командировали в Тюмень, через год избран председателем исполкома Тюменского городского совета депутатов трудящихся.