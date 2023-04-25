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Депутаты рассмотрят кандидатуру Степана Загриняева для занесения в Книгу Почета

25 апреля 2023, 05:01
Инициатором выступило Тюменское региональное отделение Всероссийского военно-исторического общества.

Степан Федорович Загриняев являлся с 1939 по 1943 годы председателем Тюменского горисполкома и лично занимался в годы Великой Отечественной войны размещением эвакуированных в наш город предприятий и граждан. Он родился в 1905 году в с. Муравлянка Горловского района Московской области в крестьянской семье. В девятилетнем возрасте остался сиротой. В 1930 году Степан Загриняев направлен в Волчихинский район Западно-Сибирского края заведующим финансовым отделом райисполкома. В 1938 году его командировали в Тюмень, через год избран председателем исполкома Тюменского городского совета депутатов трудящихся. 

В годы войны Степан Федорович организовал в Тюмени прием и размещение тела В.И. Ленина,  архивных документов из Ленинграда и ценностей крымских музеев. При участии Степана Федоровича в первые годы войны сформированы стрелковые дивизии, истребительно-противотанковые бригады, размещены три военнопехотных училища, 35 местных предприятий были переориентированы на выпуск оборонной продукции. 

"Миллионы советских патриотов дают по 2-3 нормы заданий, давая фронту и стране все больше необходимой продукции. За август 1942 года одиннадцать основных предприятий Тюмени перевыполнили план, завоевав во Всесоюзном соцсоревновании первые и вторые места" – доложил председатель горисполкома С. Ф. Загриняев на заседании 23-й сессии городского Совета депутатов трудящихся Тюмени (ГАТО, ф.Р.5, оп. 1, д. 444).

Благодаря неравнодушию и инициативе Степана Федоровича был организован сбор денежных средств на строительство танков, самолетов, бронепоезда, поезда-бани. Тюменцы собирали посылки для бойцов Красной армии, оказывали адресную помощь семьям погибших на войне тюменцев, инвалидам и сиротам. 

"Степан Федорович Загриняев своим трудом оставил след в истории нашего города. В непростых условиях военного времени он решал актуальные проблемы,  создавал необходимые условия для работы и быта горожан, прибывших в Тюмень советских граждан и коллективов предприятий", – отметил председатель городской Думы Евгений Заболотный. 

Вопрос о занесении в Книгу Почета города Тюмени Степана Федоровича Загриняева посмертно депутаты рассмотрят на заседании  Думы, которое запланировано на 27 апреля.

 

#Олеся Киреева
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