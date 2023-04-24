Выпуск облигаций на 5 млрд рублей: «Уральская Сталь» привлекает инвестиции

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Эти средства будут направлены на программы реконструкции производственных мощностей комбината, который с марта 2022 года находится в составе единого с Загорским трубным заводом металлургического холдинга, пишет bfm.ru.
Кроме того, компания планирует увеличить поставки чугуна на международные рынки в 1,7–2 раза и нарастить производство стального проката. Объявленный новый выпуск облигаций будет размещен на Мосбирже в конце апреля при участии Газпромбанка.
Рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании, который установлен на уровне eA(RU). Финансовые показатели «Уральской Стали» за прошлый год получили высокие оценки.
Компания также планирует наращивать производство разных видов продукции, для чего разработана обширная инвестиционная программа.