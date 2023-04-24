nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Изображение материала

В ЖК «Домашний» откроют фитнес-центр с бассейном олимпийского размера

24 апреля 2023, 10:38
Фото: ГК «Страна Девелопмент»
25 метров в длину и почти 10 в ширину — размеры бассейна в новом фитнес-центре, который откроется в самом центре современного жилого комплекса «Домашний». Договор о сотрудничестве подписала компания «MallTeam» и известная в Тюмени сеть спортивных клубов GEOsport.

Строительством займется самый крупный в области застройщик «Страна Девелопмент».

 Помимо бассейна на 4 дорожки, в центре будет отдельный детский бассейн, а также тренажерный зал, залы групповых занятий, сауны и хамам, детский клуб, кафе, просторные раздевалки и душевые. Общая площадь всего фитнес-клуба - более 2,5 тыс. кв.м. Одновременно в центре смогут заниматься более 200 человек.       

«Это уже второй микрорайон ГК «Страна Девелопмент» в Тюмени, в котором откроется крупный фитнес-центр с бассейном. В целом инфраструктура микрорайонов «Страны» учитывает интересы жителей, которые ведут здоровый образ жизни. В наших ЖК есть велодорожки и пешеходные тропы, воркаут-зоны, площадки для занятий йогой, уличные тренажеры, столы для тенниса и текбола», —  комментирует Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».

Под новый фитнес-центр выделено 2 этажа в надземном многоуровневом паркинге, который находится в центре нового ЖК «Домашний» в районе Плеханово. Жилой комплекс будет состоять из 24 домов, а общая площадь всего микрорайона 51 га. Посещать «GEOsport» смогут как жители «Домашнего», так и близлежащих домов.

«Мы очень рады такому сотрудничеству. Здорово, что «Страна» комплексно подходит к застройке своих районов и уже на этапе проектирования закладывает в них полноценные спортивные объекты. GEOsport в «Домашнем» станет третьим клубом сети и полноформатным фитнес-центром, где смогут заниматься как жители нового района, так и другие горожане — взрослые и дети с самого раннего возраста. Уверен, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и принесет городу пользу», — прокомментировал Дмитрий Быковский, руководитель сети фитнес-клубов GEOsport.

Открытие фитнес-клуба намечено на 2025 год.

Реклама. ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД». В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».

#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Экономика
Подпишитесь
Экс-руководитель тюменского СК будет контролировать чиновников УрФО
Сегодня, 06:14
Готовимся к резкому потеплению. Но не сегодня
Сегодня, 01:35
Пробок не будет? В Тюмени с 10 мая приступят к ремонту путепровода в районе Плеханово
Сегодня, 04:53
У жителей Тюменской области вырастут цены на газ
22 апреля 10:47
Бабушка обращается во все возможные инстанции РФ, чтобы найти внучку
Сегодня, 07:39