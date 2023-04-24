В ЖК «Домашний» откроют фитнес-центр с бассейном олимпийского размера

Помимо бассейна на 4 дорожки, в центре будет отдельный детский бассейн, а также тренажерный зал, залы групповых занятий, сауны и хамам, детский клуб, кафе, просторные раздевалки и душевые. Общая площадь всего фитнес-клуба - более 2,5 тыс. кв.м. Одновременно в центре смогут заниматься более 200 человек.