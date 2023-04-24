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В тюменских автобусах велосипеды и самокаты можно перевозить бесплатно

24 апреля 2023, 13:37
Фото: 1MI

Жителям Тюмени напомнили правила перевозок велосипедов и самокатов в автобусе

Чиновники администрации города дали разъяснения о перевозке самокатов и велосипедов в автобусах. С наступлением тепла в Тюмени растет число пешеходов с двухколёсным транспортом.

Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, в их числе велосипед, самокат и музыкальный инструмент. При этом важно, чтобы провоз всех вышеуказанных средств в автобусе не причинял дискомфорт гражданам, не препятствовал входу и выходу.

Для перевозки транспортных средств лучше выбирать автобусы с низким уровнем пола.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени растёт число ДТП с детьми на самокатах и велосипедах.

На тюменских улицах резко увеличилось число ДТП с велосипедистами и детьми. Фото
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Велосипед
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