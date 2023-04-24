В тюменских автобусах велосипеды и самокаты можно перевозить бесплатно

Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, в их числе велосипед, самокат и музыкальный инструмент. При этом важно, чтобы провоз всех вышеуказанных средств в автобусе не причинял дискомфорт гражданам, не препятствовал входу и выходу.