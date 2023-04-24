В тюменских автобусах велосипеды и самокаты можно перевозить бесплатно

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, в их числе велосипед, самокат и музыкальный инструмент. При этом важно, чтобы провоз всех вышеуказанных средств в автобусе не причинял дискомфорт гражданам, не препятствовал входу и выходу.
Для перевозки транспортных средств лучше выбирать автобусы с низким уровнем пола.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени растёт число ДТП с детьми на самокатах и велосипедах.