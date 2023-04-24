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В Тюмени в этом году отремонтируют 26 километров теплосетей

24 апреля 2023, 05:14
Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области в 2023 году отремонтируют 53 котельные

Более 50 котельных и 25 километров коммунальных сетей отремонтируют в этом году в Тюменской области в преддверии нового отопительного сезона.
Сюжет
Тюмень

Также в регионе проверят на прочность все тепловые сети — 1,9 тысяч километров.

Масштабная ремонтная компания начнется после того, как в домах тюменцев отключат отопление — то есть после того, как на улице установится среднесуточная температура воздуха не ниже +8 в течение пяти дней.

На объектах, где ремонт не приведет к отключению коммунальных услуг, работы уже стартовали.

Ранее «Наш Город» писал, что сезон опрессовок в Тюмени начнется с 15 мая. Первыми под отключение горячей воды попадут жители района КПД.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Ремонт#Капитальный ремонт#Отопительный сезон#Котельная#Тюмень#Тюменская область
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