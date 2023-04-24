В Тюмени в этом году отремонтируют 26 километров теплосетей

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
Также в регионе проверят на прочность все тепловые сети — 1,9 тысяч километров.
Масштабная ремонтная компания начнется после того, как в домах тюменцев отключат отопление — то есть после того, как на улице установится среднесуточная температура воздуха не ниже +8 в течение пяти дней.
На объектах, где ремонт не приведет к отключению коммунальных услуг, работы уже стартовали.
Ранее «Наш Город» писал, что сезон опрессовок в Тюмени начнется с 15 мая. Первыми под отключение горячей воды попадут жители района КПД.