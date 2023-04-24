В Тюмени третий день ищут пропавшего 33-летнего мужчину

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В распространенной поисковыми отрядами ориентировке указано, что когда его видела в последний раз, он был одет в шорты и футболку. На вид около 33 лет, рост 1,74 метра, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза голубые.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении тюменца, просят звонить по телефонам +7 999-540-11-64, 8 922-00-59-559, 8 800-700-54-52 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются поиски 24-летней Анастасии Царевой. Девушка пропала 20 апреля.