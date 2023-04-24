nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Изображение материала

В Тюмени третий день ищут пропавшего 33-летнего мужчину

24 апреля 2023, 04:07
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

В Тюмени ищут пропавшего 33-летнего мужчину

В Тюменской области третьи сутки ищут 33-летнего Дениса Нурмухаметова. Мужчина не выходит на связь с родными с 21 апреля. В социальных сетях сообщается, что он пропал в лесном массиве города Тобольск.
Сюжет
Тюмень

В распространенной поисковыми отрядами ориентировке указано, что когда его видела в последний раз, он был одет в шорты и футболку. На вид около 33 лет, рост 1,74 метра, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза голубые.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении тюменца, просят звонить по телефонам +7 999-540-11-64, 8 922-00-59-559, 8 800-700-54-52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются поиски 24-летней Анастасии Царевой. Девушка пропала 20 апреля.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поиск#Поиск человека#Пропавшие#Поиски пропавших#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
Подпишитесь
Северное сияние озарило ночью Тюмень. Фото
Сегодня, 03:35
Готовимся к резкому потеплению. Но не сегодня
Сегодня, 01:35
В Тюмени перед 9 Мая дважды будут перекрывать дороги в центре города
21 апреля 07:42
У жителей Тюменской области вырастут цены на газ
22 апреля 10:47
В Тюменской области под сокращения весной попадут более 200 человек
22 апреля 10:09
Поджигателей сухой травы в Тюмени будут ловить байкеры
22 апреля 12:06