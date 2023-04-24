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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:45

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В центре Тюмени горит двухэтажный дом. Видео

24 апреля 2023, 12:40
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени горит двухэтажный дом в центре города

В Тюмени горит двухэтажный нежилой дом на улице Холодильной. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
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Тюмень
Видео: ЧС Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в ведомстве, сообщение о возгорание поступило в дежурную часть в шестом часу вечера.

О пострадавших и погибших информации пока нет. Также не сообщается о причине возгорания.

Между тем, в социальных сетях тюменцы публикуют кадры пожара и жалуются на удушающий запах дыма в центре города. На опубликованных фото и видео видно, что огонь полностью охватил здание.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске произошел пожар в здании консервной фабрики купца Плотникова. На борьбу с огнем у пожарных ушло около часа.

#Видео#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар
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