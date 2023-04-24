В центре Тюмени горит двухэтажный дом. Видео

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Как сообщили «Нашему Городу» в ведомстве, сообщение о возгорание поступило в дежурную часть в шестом часу вечера.
О пострадавших и погибших информации пока нет. Также не сообщается о причине возгорания.
Между тем, в социальных сетях тюменцы публикуют кадры пожара и жалуются на удушающий запах дыма в центре города. На опубликованных фото и видео видно, что огонь полностью охватил здание.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске произошел пожар в здании консервной фабрики купца Плотникова. На борьбу с огнем у пожарных ушло около часа.