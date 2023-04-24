В РЭО разработали стратегию цифровой трансформации на период до 2025 года

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
По мнению главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, в современных условиях следует учитывать необходимость применения в работе цифровых технологий. Они могут стать незаменимыми помощниками при разработке методов решения актуальных экологических задач и вопросов защиты окружающей среды.
В РЭО была разработана стратегия цифровой трансформации, в соответствии с которой в Российской Федерации проведут ряд мероприятий, посвященных модернизации систем контроля и мониторинга сферы обращения с ТКО. В работе будут задействованы такие технологии, как искусственный интеллект, интернет вещей и т. д.
В прошлом году при мониторинге полигонов были успешно задействованы БПЛА. В планах РЭО — не останавливаться, продолжая исследовать и применять в работе возможности искусственного интеллекта. Например, в планах организации — внедрение в рабочий процесс моделей прогнозирования развития сферы ТКО на территориях регионов России, а также запуск в эксплуатацию на предприятиях автоматических и роботизированных установок.
По словам Алексея Бурова, замглавы РЭО, процесс цифровой трансформации организации является сложносоставным с точки зрения оптимизации бизнес-процессов предприятия, а также с учетом трансформации бизнес-процессов сферы обращения с ТКО в целом. Об этом пишет gorod55.ru.
Ключевой задачей РЭО, по словам замдиректора компании, является модернизация внутренних процессов, оказывающих прямое влияние на выполнение стратегических задач предприятия, а также на процесс сотрудничества с участниками отрасли обращения с ТКО. Широкий перечень программ с задействованием в работе больших объемов данных, нейронных сетей, цифровых двойников и прочего уже планируется к реализации в рамках стратегии. В частности, речь идет о технологиях роботизированной оптической сортировки ТКО с нейронными сетями и увеличении доли отбираемых фракций на пилотном объекте, а также о разработке типовых отраслевых решений — цифровых двойников объектов отрасли обращения с ТКО.
Запланированные мероприятия будут реализованы в соответствии с целями федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и состоятся в рамках стратегии в период с 2023 по 2025 год.