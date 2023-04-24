В РЭО разработали стратегию цифровой трансформации на период до 2025 года

Ключевой задачей РЭО, по словам замдиректора компании, является модернизация внутренних процессов, оказывающих прямое влияние на выполнение стратегических задач предприятия, а также на процесс сотрудничества с участниками отрасли обращения с ТКО. Широкий перечень программ с задействованием в работе больших объемов данных, нейронных сетей, цифровых двойников и прочего уже планируется к реализации в рамках стратегии. В частности, речь идет о технологиях роботизированной оптической сортировки ТКО с нейронными сетями и увеличении доли отбираемых фракций на пилотном объекте, а также о разработке типовых отраслевых решений — цифровых двойников объектов отрасли обращения с ТКО.