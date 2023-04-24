«Уделали подъезды в крови и таскали за собой ребенка»: тюменцы напуганы соседями

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Очевидцы сообщили, что супружеская пара устроила «бойню» возле магазина, а потом напугала весь двор своим возвращением.
«Вот и продолжение истории про мальчика, который бьет машины и кидает бутылки в людей на Менделеева, 12, но теперь уже о родителях этого ребенка. Вчера устроили бойню около магазина на Николая Семенова, вернулись в свой двор, напугали весь дом, уделали два подъезда в крови, при этом таскали за собой ребенка!!!!! Одна семейка держит в страхе весь дом, и до каких пор это все будет продолжаться?» — возмутился местный житель.
Тюменец также рассказал, что жильцы дома вызывали полицию. В пресс-службе УМВД по Тюменской области редакции «Нашего города» сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.
Ранее мы писали, что с балкона 11-этажного дома по улице Дмитрия Менделеева на прохожих летят бутылки. Очевидцы зафиксировали на видео, что хулиганит мальчик.