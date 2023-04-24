«Уделали подъезды в крови и таскали за собой ребенка»: тюменцы напуганы соседями

Тюменцы держат в страхе весь дом по улице Дмитрия Менделеева

Местные жители боятся своих неадекватных соседей в доме по улице Димитрия Менделеева, 12, корпус 1. По словам анонимного подписчика паблика «ЧС Тюмень», их ребёнок кидается опасными предметами с балкона и разбивает машины, а его родители устраивают жестокие драки.

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