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«Уделали подъезды в крови и таскали за собой ребенка»: тюменцы напуганы соседями

24 апреля 2023, 10:56
Фото: 1MI

Тюменцы держат в страхе весь дом по улице Дмитрия Менделеева

Местные жители боятся своих неадекватных соседей в доме по улице Димитрия Менделеева, 12, корпус 1. По словам анонимного подписчика паблика «ЧС Тюмень», их ребёнок кидается опасными предметами с балкона и разбивает машины, а его родители устраивают жестокие драки.
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Дети

Очевидцы сообщили, что супружеская пара устроила «бойню» возле магазина, а потом напугала весь двор своим возвращением.

«Вот и продолжение истории про мальчика, который бьет машины и кидает бутылки в людей на Менделеева, 12, но теперь уже о родителях этого ребенка. Вчера устроили бойню около магазина на Николая Семенова, вернулись в свой двор, напугали весь дом, уделали два подъезда в крови, при этом таскали за собой ребенка!!!!! Одна семейка держит в страхе весь дом, и до каких пор это все будет продолжаться?» — возмутился местный житель.

Тюменец также рассказал, что жильцы дома вызывали полицию. В пресс-службе УМВД по Тюменской области редакции «Нашего города» сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали, что с балкона 11-этажного дома по улице Дмитрия Менделеева на прохожих летят бутылки. Очевидцы зафиксировали на видео, что хулиганит мальчик.

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#Елена Чебоксарова#Дети#Хулиганство#Драка#Конфликт#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Умвд по тюмени
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