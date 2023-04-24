Тюменцы удивлены «космическим» ценам на огурцы и помидоры. Фото

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
На данный момент томаты можно купить за 179 – 359 рублей за килограмм. Огурцы стоят от 159 до 239 рублей (в начале года цены доходили до 500 руб.).
«При этом всегда есть ещё помидоры и огурцы примерно за 200р/кг», - отметил тюменец Сергей М. в паблике «Типичная Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце мая и июне резко вырастут цены на авиабилеты из Тюмени в Сочи, Минеральные воды и Ош (почти на 30-50%).