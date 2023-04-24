Тюменцы удивлены «космическим» ценам на огурцы и помидоры. Фото

Жители Тюмени недовольны большими ценам на помидоры. Фото

В паблике «Типичная Тюмень» горожане сообщают о «комических» ценах на огурцы и помидоры в сетевых магазинах. Люди рекомендуют подождать пару месяцев, когда начнётся сезон и в продаже поступит местный урожай овощей.

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