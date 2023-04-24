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Published Сегодня, 12:04

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Тюменцы удивлены «космическим» ценам на огурцы и помидоры. Фото

24 апреля 2023, 12:04
Фото: Скрин "Типичная Тюмень"

Жители Тюмени недовольны большими ценам на помидоры. Фото

В паблике «Типичная Тюмень» горожане сообщают о «комических» ценах на огурцы и помидоры в сетевых магазинах. Люди рекомендуют подождать пару месяцев, когда начнётся сезон и в продаже поступит местный урожай овощей.
Сюжет
Тюмень
Фото: Скрин "Типичная Тюмень"

На данный момент томаты можно купить за 179 – 359 рублей за килограмм. Огурцы стоят от 159 до 239 рублей (в начале года цены доходили до 500 руб.).

«При этом всегда есть ещё помидоры и огурцы примерно за 200р/кг», - отметил тюменец Сергей М. в паблике «Типичная Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце мая и июне резко вырастут цены на авиабилеты из Тюмени в Сочи, Минеральные воды и Ош (почти на 30-50%).

В июне цены на авиабилеты из Тюмени в Сочи, Минеральные воды и Ош вырастут на 50%
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#Александр Мязин#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Цены
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