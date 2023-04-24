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Тюменцы попали в пробку на выезде из города. Фото

24 апреля 2023, 07:24
Фото: ЧС Тюмень

На выезде из Тюмени образовалась большая пробка

Тюменцы сообщают о пробках на выезде из города. Движение затруднено, в частности, в районе Червишевского кладбища.
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Тюмень

По всей видимости, горожане, не дожидаясь Радоницы, отправились на кладбище, чтобы привести в порядок могилки своих родных и близких.

Тюменцы отмечают, что также причиной затора являются торговцы ритуальной атрибутикой.

«Сидят прямо вдоль дороги. И так пробка, ещё и около них машины останавливаются», — возмутились тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что 25 апреля, в Радоницу, в Тюмени будут запущены дополнительные автобусные маршруты к городским кладбищам.

#Общество#Новости тюмени#Пробки#Дорожные пробки#Кладбище#Родительские дни#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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