Тюменцы попали в пробку на выезде из города. Фото

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
По всей видимости, горожане, не дожидаясь Радоницы, отправились на кладбище, чтобы привести в порядок могилки своих родных и близких.
Тюменцы отмечают, что также причиной затора являются торговцы ритуальной атрибутикой.
«Сидят прямо вдоль дороги. И так пробка, ещё и около них машины останавливаются», — возмутились тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что 25 апреля, в Радоницу, в Тюмени будут запущены дополнительные автобусные маршруты к городским кладбищам.