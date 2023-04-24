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Тюменцам назвали популярные вакансии для подработки на майские праздники

24 апреля 2023, 05:43
Фото: 1MI

В Тюмени озвучили популярные вакансии для подработки на майские праздники

20% жителей Тюмени возьмут подработку на майские праздники. При этом 13% опрошенных возьмут сверхурочные на своей постоянной работе.
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Тюмень

Такие данные предоставили аналитики «Зарплаты.ру» по результатам проведенного исследования.

Большая часть тюменцев, 25%, возьмут дополнительную работу из-за небольшой зарплаты на основном месте работы, 24% — чтобы побыстрее закрыть кредиты и отдать долги, 19% — для того, чтобы подкопить денег, 11% — из-за нежелания сидеть дома. Для 5% подработка — это хобби.

При этом 38% планируют заработать в течение майских праздников от 5 до 10 тысяч рублей, 25% — до 5 тысяч рублей, 21% — около 15 тысяч рублей, 16% — не менее 15 тысяч.

Кстати, в список самых популярных профессий для подработки вошли таксист — 15%, курьер — 14%, комплектовщик товаров — 11%, работник колл-центра — 9%, няня — 5%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на майские праздники работодатели дополнительно готовы нанять на работу официантов, водителей, разнорабочих и курьеров.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Работа#Подработка#Майские праздники#Тюмень#Тюменская область
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