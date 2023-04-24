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Posted 24 апреля 12:31

Published 24 апреля 12:31

Modified Сегодня, 01:38

Updated Сегодня, 01:38

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Тюменский нефтегазовый кластер стал больше на одного участника

24 апреля 2023, 12:31
Фото: 1MI
Тюменские нефтегазовый кластер теперь объединяет 117 российских компаний. На днях в Ассоциацию вступила компания «Рексофт» из Москвы, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Новый участник кластера работает в ИТ-сфере со странами СНГ, занимается цифровой трансформацией в недропользовании, а также разрабатывает технологии для точного мониторинга, автоматизации, создания единого информационного пространства. В кейсе компании есть успешный опыт внедрения эффективных инструментов управления предприятиями.

Напомним, Тюменский нефтегазовый кластер был основан в 2021 году при поддержке правительств Тюменской области и ЯНАО. Первым участником отраслевой ассоциации стала компания «Газпромнефть-Ямал». Теперь кластер объединяет уже 110 предприятий из 19 регионов России с объемом выручки свыше двух триллионов рублей.

Тюменский нефтегазовый кластер вырос до 116 участников
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#Ирина Швецова
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