Тюменский нефтегазовый кластер стал больше на одного участника

Posted 24 апреля 12:31
Published 24 апреля 12:31
Modified Сегодня, 01:38
Updated Сегодня, 01:38
Новый участник кластера работает в ИТ-сфере со странами СНГ, занимается цифровой трансформацией в недропользовании, а также разрабатывает технологии для точного мониторинга, автоматизации, создания единого информационного пространства. В кейсе компании есть успешный опыт внедрения эффективных инструментов управления предприятиями.
Напомним, Тюменский нефтегазовый кластер был основан в 2021 году при поддержке правительств Тюменской области и ЯНАО. Первым участником отраслевой ассоциации стала компания «Газпромнефть-Ямал». Теперь кластер объединяет уже 110 предприятий из 19 регионов России с объемом выручки свыше двух триллионов рублей.