Тюменским призывникам помогут в консультационном центре. Его открыли в Тюмени

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
«Военная прокуратура Тюменского гарнизона: Тюмень, ул. Полевая, д. 1, корп. 2. Телефон горячей линии: 8 (3452) 64-75-88», - сообщается в информцентре правительства Тюменской области.
Здесь помогут разобраться в законности действий должностных лиц органов военного управления и других вопросах организации призыва.
6 апреля «Наш город» сообщал, что в Тюмень пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту. С 18 марта в РФ действуют новые требования, предъявляемые к набору добровольцев в армию. Ранее регламента по этому вопросу не существовало.