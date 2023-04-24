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Тюменским призывникам помогут в консультационном центре. Его открыли в Тюмени

24 апреля 2023, 12:42
Фото: 1MI

Военная прокуратура открыла в Тюмени консультационный центр

В областной столице призывники и их родственники могут обратиться за юридической помощью в консультационный центр. По данным информцентра правительства региона, он будет открыт в во время весеннего призыва.
«Военная прокуратура Тюменского гарнизона: Тюмень, ул. Полевая, д. 1, корп. 2. Телефон горячей линии: 8 (3452) 64-75-88», - сообщается в информцентре правительства Тюменской области.

Здесь помогут разобраться в законности действий должностных лиц органов военного управления и других вопросах организации призыва.

6 апреля «Наш город» сообщал, что в Тюмень пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту. С 18 марта в РФ действуют новые требования, предъявляемые к набору добровольцев в армию. Ранее регламента по этому вопросу не существовало. 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Военные
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