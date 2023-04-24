Тюменские вузы упали в рейтинге лучших образовательных учреждений РФ

Тюменский государственный университет оказался на 58-й позиции во всероссийском рейтинге, а Тюменский индустриальный университет — на 81-й. А вот Тюменский государственный медуниверситет занял только 362-е место. Средняя ожидаемая зарплата выпускников ТюмГУ при этом — 40 тыс. рублей, а двух других университетов — 50 тыс. рублей.