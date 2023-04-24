Тюменские вузы упали в рейтинге лучших образовательных учреждений РФ

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Тюменский государственный университет оказался на 58-й позиции во всероссийском рейтинге, а Тюменский индустриальный университет — на 81-й. А вот Тюменский государственный медуниверситет занял только 362-е место. Средняя ожидаемая зарплата выпускников ТюмГУ при этом — 40 тыс. рублей, а двух других университетов — 50 тыс. рублей.
Рейтинг был составлен, исходя из популярности учебного заведения, востребованности выпускников на рынке труда, наличия у них работы, опыта и уровня ожидаемого дохода. Для этого эксперты проанализировали 2 млн резюме.
Между тем в прошлом голу ТюмГУ занимал 13-е место, ТИУ — 45-е, ТГМУ — 243-е.
Ранее «Наш город» писал, что студенты ТИУ жаловались на состояние общежития.