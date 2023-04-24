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Тюменские вузы упали в рейтинге лучших образовательных учреждений РФ

24 апреля 2023, 09:09
Фото: 1MI

Три тюменских университета попали в список лучших в России

Три тюменских вуза оказались в рейтинге лучших: ТюмГУ, ТИУ и ТГМУ. Об этом сообщили в исследовательском центре hh.ru.

Тюменский государственный университет оказался на 58-й позиции во всероссийском рейтинге, а Тюменский индустриальный университет — на 81-й. А вот Тюменский государственный медуниверситет занял только 362-е место. Средняя ожидаемая зарплата выпускников ТюмГУ при этом — 40 тыс. рублей, а двух других университетов — 50 тыс. рублей.

Рейтинг был составлен, исходя из популярности учебного заведения, востребованности выпускников на рынке труда, наличия у них работы, опыта и уровня ожидаемого дохода. Для этого эксперты проанализировали 2 млн резюме.

Между тем в прошлом голу ТюмГУ занимал 13-е место, ТИУ — 45-е, ТГМУ — 243-е.

Ранее «Наш город» писал, что студенты ТИУ жаловались на состояние общежития.

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#Елена Чебоксарова#Вузы#Тюменские вузы#ТИУ#ТюмГУ#Рейтинг#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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