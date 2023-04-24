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Тюменские депутаты пообещали разобраться с домами, построенными на ртутной земле

24 апреля 2023, 08:29
Фото: ЧС Тюмень

Тюменские депутаты пообещали разобраться с домами, построенными на земле с ртутью

Тюменские депутаты обратили внимание на проблемы жителей ДНТ «Березка — 3». По словам тюменцев, разбирательством сложившейся ситуации пообещали разобраться областные парламентарии.
Сюжет
Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что жители «Березки — 3» неоднократно жаловались в социальных сетях на беспредел, который творится на территории ДНТ. Тюменцы сообщали о захоронении ртутных отходов и строительстве домов на зараженной земле, а также горах строительного мусора, который привезли в «Березку» еще три года назад. Однако к настоящему времени «грядка» мусора достигла в длину не менее сотни метров.

В сложившейся ситуации местное население винит председателя ДНТ «Березка», который не хочет идти на контакт с дачниками.

 

#Общество#Новости тюмени#Депутаты#Безопасность#Отходы#Ртутьсодержащие отходы#Тюменская областная Дума#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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