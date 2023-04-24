Тюменские депутаты пообещали разобраться с домами, построенными на ртутной земле

Ранее «Наш Город» писал, что жители «Березки — 3» неоднократно жаловались в социальных сетях на беспредел, который творится на территории ДНТ. Тюменцы сообщали о захоронении ртутных отходов и строительстве домов на зараженной земле, а также горах строительного мусора, который привезли в «Березку» еще три года назад. Однако к настоящему времени «грядка» мусора достигла в длину не менее сотни метров.