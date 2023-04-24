Тюменские депутаты пообещали разобраться с домами, построенными на ртутной земле

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Ранее «Наш Город» писал, что жители «Березки — 3» неоднократно жаловались в социальных сетях на беспредел, который творится на территории ДНТ. Тюменцы сообщали о захоронении ртутных отходов и строительстве домов на зараженной земле, а также горах строительного мусора, который привезли в «Березку» еще три года назад. Однако к настоящему времени «грядка» мусора достигла в длину не менее сотни метров.
В сложившейся ситуации местное население винит председателя ДНТ «Березка», который не хочет идти на контакт с дачниками.