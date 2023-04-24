Тюменские депутаты отчитались о доходах за прошлый год. Скрин документа

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В документе не указан заработок депутатов, и имущество их членов семей. Имеется информация о том, сколько парламентариев работает на постоянной основе и кто из них осуществляют депутатскую деятельность без отрыва от основной работы. Указано, что на постоянной основе в облдуме трудятся 24 депутата, на непостоянной — 22.
Закон, вносящий изменения в региональное законодательство в части обнародования доходов депутатов, был принят в Тюменской области 3 марта 2023 года. За принятие изменений проголосовали 33 парламентария.
По новым правилам, отныне на сайте регионального парламента будут публиковать только общую информацию о доходах депутатов без указания персональных данных. От обязанности предоставлять декларации освобождены депутаты, работающие в думе на непостоянной основе. Остальные обязаны предоставлять декларации, но в общем доступе они больше публиковаться не будут.