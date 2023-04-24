Тюменские депутаты отчитались о доходах за прошлый год. Скрин документа

В документе не указан заработок депутатов, и имущество их членов семей. Имеется информация о том, сколько парламентариев работает на постоянной основе и кто из них осуществляют депутатскую деятельность без отрыва от основной работы. Указано, что на постоянной основе в облдуме трудятся 24 депутата, на непостоянной — 22.