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Posted 24 апреля 12:21

Published 24 апреля 12:21

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

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Сотрудники тюменской паллиативной службы прошли обучение по работе с медоборудованием

24 апреля 2023, 12:21
Фото: 1MI
Специалисты по паллиативной помощи медико-социальных отделений тюменских поликлиник, а также сотрудники выездной службы Хосписа прошли обучение по работе с медицинским оборудованием. Полученными знаниями они затем поделятся с родными тяжело больных пациентов.

Современные технологии являются незаменимыми помощниками в медицине, в том числе в процессе оказания паллиативной помощи. Многие пациенты, которые получают помощь амбулаторно, нуждаются в респираторной поддержке — иногда постоянно, иногда на какой-то период в связи со стадией болезни или проводимым курсом терапии. Для ее осуществления поликлиники, к которым пациенты прикреплены, выдают по показаниям необходимое оборудование: кислородные концентраторы, аппараты для удаления выделений из дыхательных путей (аспираторы), аппараты для неинвазивной искусственной вентиляции легких и другие.

«Больше всего сложностей возникает не с самим использованием, а с поддержанием правильного функционирования прибора. Показываем и объясняем, как прочищать различные фильтры. Когда бываем на дому, проверяем правильную подачу, к примеру, сжиженного кислорода в концентраторы. От этого зависит, насколько эффективно прибор помогает, облегчает симптомы дыхательной недостаточности. Например, такие аппараты необходимы пациентам с онкологическими заболеваниями верхних дыхательных путей», — рассказывает Павел Сафронов, фельдшер выездной служба ГАУЗ ТО «Хоспис».

Для того, чтобы действующие сотрудники, а также новые специалисты, были в курсе всех последних методик и не теряли навык — проводятся учебы с мастер-классами.

Так, на днях на базе ГАУЗ ТО «Хоспис» прошла очередная такая учеба по работе с медицинским оборудованием с отработкой практических навыков.

«Учеба актуальная, особенно для амбулаторного звена, где нет такой возможности именно потренироваться непосредственно на оборудовании, задать необходимые вопросы по эксплуатации. Очень важно самому медицинскому работнику понять все принципы, а также разобрать ситуации, которое могут возникнуть в процессе использования, чтобы потому по этому поводу оперативно проконсультировать родственников или самого пациента», — пояснил Медицинский брат Хосписа Александр Безъязыков.

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