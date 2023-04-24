Сотрудники тюменской паллиативной службы прошли обучение по работе с медоборудованием

Современные технологии являются незаменимыми помощниками в медицине, в том числе в процессе оказания паллиативной помощи. Многие пациенты, которые получают помощь амбулаторно, нуждаются в респираторной поддержке — иногда постоянно, иногда на какой-то период в связи со стадией болезни или проводимым курсом терапии. Для ее осуществления поликлиники, к которым пациенты прикреплены, выдают по показаниям необходимое оборудование: кислородные концентраторы, аппараты для удаления выделений из дыхательных путей (аспираторы), аппараты для неинвазивной искусственной вентиляции легких и другие.