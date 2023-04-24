Северное сияние озарило ночью Тюмень. Фото

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Фотографии, на которых запечатлены данные зрелища, тюменцы опубликовали в социальных сетях.
По словам горожан, сближение Луны и Венеры можно было наблюдать уже вечером, а вот северное сияние смогли увидеть только те, кто лег спать не раньше 12 часов ночи.
Как пояснили астрономы, причиной сияния стала ударная волна от выброса с Солнца. Спутник зафиксировал ее накануне в начале одиннадцати часов вечера.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области до 25 апреля смогут наблюдать звездопад. Пик метеорного дождя пришелся на ночь с 22 на 23 апреля.