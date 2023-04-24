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Северное сияние озарило ночью Тюмень. Фото

24 апреля 2023, 03:35
Фото: ЧС Тюмень

Северное сияние озарило Тюменскую область

Жители Тюменской области сегодня ночью два необычных природных явления — северное сияние и сближение Луны и Венеры.
Сюжет
Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

Фотографии, на которых запечатлены данные зрелища, тюменцы опубликовали в социальных сетях.

По словам горожан, сближение Луны и Венеры можно было наблюдать уже вечером, а вот северное сияние смогли увидеть только те, кто лег спать не раньше 12 часов ночи.

Как пояснили астрономы, причиной сияния стала ударная волна от выброса с Солнца. Спутник зафиксировал ее накануне в начале одиннадцати часов вечера.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области до 25 апреля смогут наблюдать звездопад. Пик метеорного дождя пришелся на ночь с 22 на 23 апреля.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Природные явления#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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