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Секретные доходы депутатов, ремонт путепровода в Тюмени, пожар на Холодильной

24 апреля 2023, 17:25
Фото: 1MI

Ремонт путепровода в Тюмени, пожар на Холодильной, секретные доходы депутатов

Депутаты Тюменской областной Думы отчитались о доходах за 2022 год по новому формату. Информация появилась на сайте областного парламента.

Тюменская дума опубликовала сведения о доходах депутатов в обезличенном виде.       

Теперь в официальном документе не указан заработок депутатов, и имущество их членов семей. Удалось узнать, сколько парламентариев работает на постоянной основе и кто из них осуществляют депутатскую деятельность без отрыва от основной работы. Указано, что на постоянной основе в облдуме трудятся 24 депутата, на непостоянной — 22.

Закон о новой отчётности депутатов был принят 3 марта 2023 года. За принятие изменений проголосовали 33 депутата Тюменской облдумы. От обязанности предоставлять декларации освобождены депутаты, работающие в думе на непостоянной основе. Остальные обязаны предоставлять декларации, но в общем доступе они больше публиковаться не будут.

Ремонт путепровода у микрорайона Плеханово в Тюмени начнется после 10 мая 2023 года.

Работы начнут после майских праздников. Все мероприятия на ТКАД в районе улиц Интернациональной и Авторемонтной пройдут в шесть этапов. При этом дорожная организация планирует минимизировать негативные последствия из-за проводимых работ.

«Как минимум, две полосы в каждую будут постоянно работать. Это позволит избежать серьёзных сложностей», — отметил Павел Перевалов.

В начале подрядчик демонтирует верхний слой дорожной одежды на внешней стороне ТКАД. Движение будет ограничено только на части правой полосы. На втором этапе подрядчики приступят к ремонту середины проезжей части. По краям оставят достаточно места для проезда автотранспорта. Третьим этапом выполнят реконструкцию участка левой полосы.

Завершат ремонтные работы 31 августа 2023 года, до начала учебного года.

Подробности пожара на Холодильной, пострадали 2 человека.

В Тюмени на Холодильной, 20, полностью выгорело деревянное здание. Оно было расселено. Об инцидента стало известно примерно в 17:08, примерно через 1,5 часа возгорание удалось потушить.

Огнеборцами спасён один человек, его госпитализировали в больницу (он без определённого места жительства).

Пожар произошел в деревянном доме на улице Холодильной в Тюмени. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар
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